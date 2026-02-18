‘충주맨’ 빈자리 채운 최지호 주무관… 눈물의 달걀 먹방 200만 뷰 돌파

사진 = 유튜브 채널 ‘충주시’

‘충주맨’ 김선태 주무관이 사직한 가운데, 충주시 유튜브 채널에 새로운 영상이 올라왔다.

충주시는 17일 공식 유튜브 채널을 통해 ‘추노’라는 제목의 영상을 게재했다.

영상 속에는 김선태 주무관의 후임인 최지호 주무관이 풀어헤친 머리에 얼굴에 수염을 그린 채 계란을 꾸역꾸역 먹는 모습이 담겼다. 공개 약 17시간 만에 해당 영상은 조회수 206만 회를 돌파했다.

이번 영상은 KBS2 드라마 추노 속 이대길(장혁)이 동료 노비 왕손이(김지석), 최장군(한정수)을 그리워하는 장면을 패러디한 것으로, 최지호 주무관은 김선태 주무관의 빈자리를 표현한 것으로 보인다.

앞서 김선태 주무관은 지난 13일 사직서를 제출했다. 이후 충주시 유튜브 구독자는 97만5000명에서 75만 명대로 감소했다. 일부에서는 김 주무관을 둘러싼 동료 공무원들의 따돌림설도 제기됐으나, 김 주무관은 “일부에서 제기된 ‘왕따설’과 같은 내부갈등에 대한 내용은 사실이 아니다”며 “퇴사는 개인적인 목표 달성과 향후 새로운 도전에 대한 고민 끝에 나온 결정”이라고 밝혔다.

또한 김 주무관은 “비록 저는 떠나지만, 함께 해왔던 충주시 동료 여러분들 그리고 국민들을 위해 고생하시는 전체 공직자분들을 항상 응원하겠다”며 “마지막으로 저희 충주시 유튜브 앞으로도 많이 사랑해 주시길 바란다. 저의 후임인 지호가 좋은 영상을 계속 만들 것”이라고 전했다.

