하츠투하츠, 2월 21~22일 첫 팬미팅서 신곡 ‘RUDE!’ 무대 최초 공개

하츠투하츠(Hearts2Hearts, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 첫 팬미팅을 통해 새 싱글 ‘RUDE!’(루드!) 무대를 최초 공개한다.

하츠투하츠는 2월 21~22일 양일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 ‘2026 Hearts2Hearts FANMEETING <HEARTS 2 HOUSE>’(2026 하츠투하츠 팬미팅 <하츠 투 하우스>)를 개최하며, 새로운 커버 무대를 비롯해 다양한 스테이지와 코너 및 게임을 펼치는 것은 물론, 신곡 ‘RUDE!’ 무대를 처음 선보여 첫 팬미팅에 특별함을 더할 예정이다.

‘RUDE!’는 정해진 규칙에 얽매이지 않는 말괄량이들의 귀여운 반항을 표현한 하우스 기반의 댄스 곡으로, 이번 퍼포먼스는 곡의 장난스럽고 당돌한 매력과 통통 튀는 에너지를 극대화한 안무들로 구성되어 좋은 반응이 기대된다.

특히 세련되고 완성도 높은 퍼포먼스로 뜨거운 호응을 얻은 전작 ‘FOCUS’(포커스)에 이어 ‘RUDE!’ 역시 조나인 안무가가 전체적인 안무 디렉팅에 참여, 화려한 동선 변화와 페어 및 유닛 안무로 다인원 그룹의 장점을 부각하고, 동작의 타이밍과 정확도를 정교하게 맞춰 하츠투하츠의 독보적인 강점인 ‘칼각 퍼포먼스’를 새롭게 만날 수 있을 전망이다.

더불어 하츠투하츠는 지난 17일과 18일 공식 SNS에서 이번 싱글의 티저 이미지를 순차 공개, 앞서 오픈된 프로모션 웹사이트와 무드 샘플러에 등장한 하트 화분을 들고 여러 포즈를 취하는 모습, 곡의 느낌에 어울리는 발랄하면서도 장난기 어린 분위기, 미니어처 마을을 배경으로 담은 다채로운 비주얼과 밝고 경쾌한 무드 등을 선보여 눈길을 끌고 있다.

또한 이번 신곡의 뮤직비디오 티저가 내일(19일) 오후 6시 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 베일을 벗을 예정이어서 글로벌 팬들의 높은 관심이 집중될 것으로 보인다.

한편, 하츠투하츠 싱글 ‘RUDE!’는 2월 20일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 릴리즈된다.

