NCT 태용, 투어 흥행 질주…日 첫 단독 콘서트도 전석 매진

NCT 태용(에스엠엔터테인먼트 소속)이 서울, 자카르타에 이어 요코하마 콘서트도 성황리에 마쳤다.

태용은 2월 16~17일 일본 퍼시피코 요코하마 국립대홀에서 ‘2026 TAEYONG CONCERT <TY TRACK – REMASTERED>’(2026 태용 콘서트 <티와이 트랙 – 리마스터드>)를 개최했으며, 일본에서 처음 개최하는 단독 콘서트인 만큼 2회 공연 모두 전석 매진되어 폭발적인 현지 인기를 실감케 했다.

이번 공연에서 태용은 솔로 데뷔곡 ‘샤랄라’를 비롯해 록 편곡으로 에너지를 폭발시킨 ‘TAP’(탭), 내면의 고뇌를 직설적으로 표현한 ‘APE’(에이프), 로맨틱한 우주여행을 떠올리게 한 ‘Moon Tour’(문 투어), 이별의 감정을 경쾌하게 풀어낸 ‘관둬’ 등 솔로 1, 2집 앨범을 아우르는 다채로운 레퍼토리의 스테이지를 선사해 열띤 호응을 이끌어냈다.

또한 무대로 돌아온 자신감과 거침없는 포부를 강렬하게 펼쳐낸 ‘Locked And Loaded’(록드 앤드 로디드)와 ‘Skiii’(스키), ‘Feeling Myself’(필링 마이셀프), ‘501’(오공일) 등 미공개 신곡 무대와 파워풀한 래핑의 ‘Misfit’(미스핏), 자전적인 이야기로 여운을 남긴 ‘Back to the Past’(백 투 더 패스트)까지 총 23곡을 라이브로 소화, 네오한 개성과 탄탄한 실력을 가감 없이 선보이며 관객들을 완벽히 매료시켰다.

태용은 공연을 마치며 “일본에서의 첫 콘서트를 성공적으로 마칠 수 있어서 기쁘고, 기다려 주셔서 진심으로 감사드린다. 이번 투어로 여러분과 새로운 페이지를 잘 열어가고 있는 것 같아 의미가 깊다. 시즈니(팬덤 별칭)가 보내주신 애정 어린 눈빛들을 원동력 삼아, 더 멋진 음악과 무대를 보여드리겠다고 다짐했다. 앞으로 자주 만날 수 있도록 열심히 활동하겠다”라고 소감을 전했다.

한편, 태용은 2월 28일 마카오 스튜디오 시티 이벤트 센터에서 ‘2026 TAEYONG CONCERT <TY TRACK – REMASTERED>’의 열기를 이어간다.

