‘환승연애4’ 성백현, ♥ 안지현과 실제 연인 가능성?...다정한 투샷 눈길

‘환승연애4’ 출연자 성백현이 치어리더 안지현과의 열애설 의혹이 제기됐다.

최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 성백현과 안지현이 교제 중이라는 의혹이 확산됐다. 발단은 안지현의 카카오톡 프로필로 추정되는 배경사진이었다.

17일 온라인 커뮤니티에서는 두 사람의 다정한 사진이 퍼지며 열애설이 일파만파 확산됐다. 공개된 사진에는 거울을 바라보며 나란히 선 모습, 어깨를 맞댄 투샷, 성백현의 단독 사진 등이 담겼다. 특히 ‘♥+50’, ‘D-11 ♥BH♥’, ‘D-262 ♥BH♥’ 등 특정 기념일을 암시하는 듯한 문구까지 포착되며 실제 연인 관계가 아니냐는 추측이 불거졌다.

성백현은 지난 1월 종영한 티빙 오리지널 ‘환승연애4’에서 최윤녕과 최종 커플로 이어지며 화제를 모았다. 최종화 말미에는 ‘그리고 지금’이라는 자막과 함께 사적으로 만난 장면이 공개되며 ‘현커(현실 커플)’ 가능성이 점쳐졌으나, 최윤녕은 이후 인터뷰에서 “좋은 오빠·동생 사이”라고 선을 그은 바 있다.

한편, 성백현은 1998년생으로 환승연애4를 통해 얼굴을 알렸으며, 안지현은 1997년생으로 수원FC, 우리카드 우리WON, TSG 호크스 등에서 활동한 인기 치어리더다. 현재는 한국과 대만을 오가며 활동 중이다.

