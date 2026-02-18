현대차, 미국시장서 친환경차 누적 100만대 넘어서

[사진은 2026 투싼 블랙 익스테리어. 사진=현대자동차 제공

현대차가 미국 시장에서 친환경차 누적 판매 100만대를 넘어섰다.

18일 현대차에 따르면 2011년 쏘나타 하이브리드 판매를 시작한 이후 지난 1월까지 하이브리드·전기차·수소전기차를 합산해 총 101만4943대를 판매했다.

연간 친환경차 판매는 2021년 7만5009대로 전년 대비 3배 이상 늘어난 뒤 2022년 9만8443대, 2023년 15만9549대로 증가했다. 2024년에는 20만4115대로 처음 20만대를 돌파했고, 미국 전체 판매에서 친환경차 비중도 22.4%로 20%를 넘어섰다. 지난해에는 25만9419대로 연간 최다 판매를 기록하며 비중을 26.4%까지 끌어올렸다. 올해 1월 친환경차 판매는 1만7408대로 전년 동월 대비 30% 이상 늘어 1월 기준 역대 최대치로 집계됐다.

유형별 누적 판매는 하이브리드가 75만9359대로 75%를 차지했고, 전기차 25만3728대, 수소전기차 1856대 순이었다. 미국에서 가장 많이 팔린 현대차 친환경 모델은 투싼 하이브리드로, 2021년 출시 이후 지난 1월까지 23만3793대가 판매됐다. 이어 쏘나타 하이브리드(20만5420대), 아이오닉5(15만618대) 순으로 나타났다.

현대차는 친환경차 라인업을 확대하고 현지 생산 체제를 강화하고 있다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 미국 친환경차 판매는 전기차 성장 둔화에도 하이브리드 판매 증가로 지난해 357만5924대를 기록해 전년 대비 12.7% 늘었다.

현재 현대차는 미국에서 하이브리드 4종, 전기차 7종, 수소전기차 1종을 판매 중이다. 지난해 현지 출시된 팰리세이드 하이브리드는 지난 1월 ‘2026 북미 올해의 차’ 유틸리티 부문을 수상했다.

생산 측면에서는 앨라배마공장(HMMA)과 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 친환경차 생산을 확대하고 있다. 지난해 두 공장의 친환경차 판매는 13만2533대로, 2022년 친환경차 양산 첫해 대비 50배 가까이 늘었다. 현대차는 HMGMA에 혼류 생산 체제를 도입해 하이브리드 차종을 추가 생산하고, 연간 생산 규모를 30만대에서 50만대로 확대할 계획이다.

현대차 관계자는 “친환경차 파워트레인 기반 신차를 지속 출시해 선택지를 넓히겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

