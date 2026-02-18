스타 요가강사 故 이유주, 오늘(18일) 1주기… 팬들 여전히 추모

사진 = 이유주 SNS 계정

스타 요가강사 이유주가 세상을 떠난 지 어느덧 1년이 흘렀다.

지난해 2월 19일 이유주가 갑작스럽게 세상을 떠났다. 당시 고인이 운영하던 요가원 요가움은 공식 계정을 통해 “갑작스러운 슬픈 소식을 전한다. 이유주 선생님이 어제(18일) 세상을 떠났다”고 비보를 전했다.

고인이 사망 전날 게재한 게시글에는 “Bye”라는 글과 함께 프로필 소개란에 “1990 – 2025”라고 적혀 있어 많은 이들의 안타까움을 샀다.

또한 이유주는 “나이 서른넷에 내가 무얼 좋아하고 잘 하는지 찾아가는 모험을 하고 있다. 즐겁고 행복하고 싶다. 지쳐서 걸을 수 없을 정도로 운동을 하고 잘 먹고 푹 잘 자고싶다”고 당시 심경을 전했다.

이어 그는 “지금은 잘 먹지 못해서인지 운동도 수면도 엉망이다. 앉아있다 일어서면 세상이 빙글빙글 돈다. 에너지가 바닥났다. 하지만 괜찮다. 텅 비었으니 채울 공간이 넉넉해서… 지금은 요가움을 운영하지만 어쩌면 5년 뒤에는 카페 알바를 할 수도 있고 가사도우미를 할 수도 있다. 요가를 사랑하지만 내 마음이 가벼운게 더 중요하다. 티칭 하는 일로 내가 괴롭다면 다른 선택을 해야 할 것 같다. 권태기 요가강사 일기 끝”이라며 은퇴를 고민했던 마음도 고백했다.

한편, 이유주는 스타 요가강사로 활동하며 광고에도 출연했다. 과거 MBC 예능 ‘무한도전’에 출연했으며, 2020년에는 이지혜의 유튜브 채널 ‘밉지 않은 관종언니’에 출연해 화제를 모으기도 했다.

