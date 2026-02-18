국가유산청, 일제 강제동원 현장 연구 착수…“관리 부실” 비판 해소

부평 미쓰비시 줄사택. 사진=부평구 제공

일제강점기 강제동원 흔적이 제대로 보존되지 않고 있다는 지적이 나오자 국가유산청이 첫 공식 조사에 착수한다.



18일 조달청 나라장터 등에 따르면 국가유산청은 최근 일제 강제동원 관련 현장 목록화 조사를 주제로 한 연구 용역 입찰 공고를 냈다. 국가유산청이 국내 강제동원 현장을 별도로 조사하는 것은 사실상 처음이다.

앞서 국가유산청은 2013∼2016년 아시아태평양전쟁 관련 유적을 지역별로 조사해 보고서를 발간한 바 있지만 당시 조사는 일본군이 한반도에 건설한 군사 시설과 건축물 중심으로 이뤄졌다.

국가유산청은 연구 과업 내용서에서 “일제가 아시아태평양전쟁(1931∼1945) 수행을 위해 우리나라에서 자행한 강제동원과 관련된 현장에 대한 실태조사 및 연구를 통해 근현대문화유산 자원을 발굴하고 국가유산 지정·등록 기초자료를 확보하고 효과적인 보존·활용방안을 마련할 것”이라고 밝혔다.

이번 연구는 일제가 정책적·조직적으로 자행한 강제동원(인적·물적·자금) 관련 현장이 조사 대상이다. 올해 12월까지 진행되는 이번 조사·연구를 통해 국가유산청은 강제동원 현장의 역사적·사회적 의미와 문화유산으로서의 가치를 분석하고 국가유산 등록을 위한 세부 기준을 마련할 방침이다. 이를 위해 전문가 자문위원 구성된 자문회의를 거쳐 분석 결과를 바탕으로 국가등록문화유산 등록 추진 권고 목록을 선정한다. 또 강제동원 현장의 보존 우수 사례를 국내외에 소개해 향후 활용 방안으로 제시할 예정이다.

일제는 1931년 만주 침략에 이어 1937년 중일전쟁을 벌이면서 한반도를 대륙 침략의 전초기지로 활용했다. 한반도 내 각종 물자를 빼앗아 가고, 군수 물자 생산 및 수송 작업에 인력을 대규모로 강제동원했다. 당시 군인, 군무원, 노무자로 강제동원된 피해인원은 2016년 대일항쟁기위원회 자료 기준 약 780만명으로 추산된다.

국내 일제 강제동원 현장을 제대로 보존·관리해야 한다는 목소리는 정치권에서 최근 제기됐다. 손솔 진보당 의원은 지난해 9월 “국가유산청은 국내 강제동원의 흔적을 찾기 위한 연구 용역을 한 차례도 수행하지 않았다”며 “일제의 만행을 조사·보전·유지해야 할 국가유산청이 책임을 다하지 않았다”고 지적했다.

설명에 따르면 국가유산청이 관리하는 일제강점기 근현대 문화유산은 67건에 달하지만 일제의 강제동원을 직접적으로 확인할 수 있는 유산은 인천 부평 미쓰비시 줄사택이 유일한 것으로 나타났다. 또한 현재 국내에는 인천부평조병창 병원, 조병창 지하시설, 해남옥매광산 등 강제동원 유적이 일부 남아 있으나 조사와 관리가 이뤄지지 않아 각종 개발로 사라질 위기에 놓여 있다.

2015년 국무총리실 산하 대일항쟁기 강제동원 피해조사 및 국외 강제동원 희생자 등 지원위원회가 발간한 보고서에서는 국내 강제동원 작업장이 약 7000건으로 파악됐다. 그러나 이후 정부 차원의 후속 조치는 전무했고 현재는 안내문조차 남아 있지 않은 상황이다. 이에 국가유산청은 올해 근현대 유산 분야 과제에 일제 강제동원 관련 조사를 포함했다.

