‘보검 매직컬’, 누적 조회수 1억 뷰 돌파… 겨울 예능 강자 등극

배우 박보검, 이상이, 곽동연의 따뜻한 진정성이 화제를 모으고 있는 tvN 예능 ‘보검 매직컬’이 매회 큰 관심을 받고 있다.

금요 예능 화제성 1위에 이어, 프로그램 관련 영상의 누적 조회 수가 1억 뷰를 돌파하며 뜨거운 인기를 입증했다 (2월 16일 기준).

18일 오후 1시 40분부터는 설 연휴를 맞아 tvN에서 ‘보검 매직컬’ 1회부터 3회까지 연속 방송한다. 지난 제작발표회에서 ‘보검 매직컬’은 따뜻한 온돌에서 붕어빵을 먹을 수 있는 ‘사랑방’같다고 표현했던 박보검, 이상이, 곽동연의 말처럼, 온 가족이 오랜만에 TV 앞에 모여 ‘검동이’ 삼 형제의 이발소 운영기를 함께 시청하며 설 연휴를 유쾌하게 마무리할 수 있을 것으로 보인다.

‘보검 매직컬’은 겨울이라는 시즈널리티 특성을 극대화하며 편안한 즐거움을 선사하고 있다. ‘보검 매직컬’ 원장 박보검의 첫 출근날부터 흩날리는 눈송이, 따뜻한 온돌이 있는 사랑방, 곽동연이 정성으로 구운 김이 모락모락 나는 붕어빵 등 한국의 겨울을 떠올리면 생각나는 풍경과 음식 등이 보는 재미를 더한다.

시청자들 역시 “올해 최고의 겨울 예능”, “추운 겨울인데 몽글몽글해지고 따스해지는 기분” , “보고 나면 따뜻한 온기가 꽉 차 있다”, “한국의 겨울 그 자체”, “이제 겨울 하면 ‘보검 매직컬’이 생각날 것 같다” 등 긍정적인 반응을 쏟아내고 있다.

한편, ‘보검 매직컬’은 18일 오후 1시 40분부터 1~3회가 연속 방송되며 오는 20일 저녁 8시 35분에 4회가 방송된다. 또한 지난 14일부터 HBO Max를 통해 동남아 17개 지역 및 국가에서 서비스되며, 더 많은 해외 시청자들과 만나고 있다.

