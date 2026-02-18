‘박성광♥’ 이솔이, 브라운 비키니 자태 공개… 군살 없는 건강미 눈길

사진 = 이솔이 SNS 계정

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 건강하고 밝은 근황을 공개했다.

이솔이는 17일 자신의 SNS를 통해 “그리울 거면 더 행복할 걸 그랬어”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

이어 “그렇게 노래를 부르던 여름나라였는데 말이야. 하지만 비를 보고 있는 그 상황 자체로도 낮게 깔린 습한 흙냄새도 사랑이었어. 기억하기 나름이야. 새해, 예쁘게 시작하자”라고 덧붙이며 담담한 소회를 전했다.

공개된 사진 속 이솔이는 휴양지에서 여유로운 시간을 즐기고 있는 모습이다. 노을 지는 해변을 배경으로 브라운 비키니를 입고 포즈를 취했으며, 군살 없는 건강미와 또렷한 이목구비가 어우러져 밝고 활기찬 에너지를 전한다.

한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했다. 현재 인플루언서로 활동하며 팬들과 소통하고 있다. 지난해에는 3년 전 여성암 진단을 받고 항암 치료를 마쳤다고 밝혀 많은 응원을 받은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

