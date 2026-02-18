라이즈, 고백송 ‘올포유’ 공개 이어 ‘도쿄돔 입성’

그룹 라이즈(RIIZE)가 오늘(18일) 일본 두 번째 싱글 ‘All of You’(올 오브 유)를 발매한다.

이번 싱글은 라이즈가 2024년 9월 발표한 일본 첫 싱글 ‘Lucky’(럭키) 이후 약 1년 5개월 만에 선보이는 것으로, 동명의 타이틀 곡 ‘All of You’와 팬들을 향한 진심을 담은 ‘Flashlight’(플래시라이트) 등 2곡이 수록되어 새해에도 믿고 듣는 라이즈의 독자적 장르 ‘이모셔널 팝’을 만날 수 있다.

특히 타이틀 곡 ‘All of You’는 너의 어떤 모습이든 있는 그대로 사랑한다는 강렬한 고백송이며, 오늘 0시 음원과 동시 오픈된 뮤직비디오는 라이즈 특유의 밝은 에너지를 새하얀 설원 배경에 대비되는 컬러풀한 장면들과 귀여운 타이포그래피로 임팩트 있게 표현했다.

퍼포먼스 역시 ‘청춘’ 라이즈의 자유분방함을 주제로 안무팀 팀 세임(TEAM SAME)과 비비트리핀(BBTRIPPIN)이 제작에 참여, 멤버들이 함께 그리는 다채로운 구성 속 각자의 캐릭터와 한 팀으로서 유쾌한 케미스트리를 동시에 느낄 수 있으며, 마지막을 장식하는 한국어 가사 “사랑해”에 맞춰 개성을 살린 6인 6색 하트 포즈도 감상포인트다.

라이즈는 오늘 오후 8시 싱글 발매 기념 일본 쇼케이스를 개최하고 현지 팬들과 만나 ‘All of You’ 무대를 최초 공개하며, 이날 현장은 유튜브 UNIVERSAL MUSIC JAPAN 채널을 통해 글로벌 생중계될 예정이다.

한편, 라이즈는 2월 21~23일 일본 도쿄돔에 K팝 보이그룹 중 최단기간 입성해, 첫 월드 투어 ‘RIIZING LOUD’(라이징 라우드)의 스페셜 에디션 공연을 펼친다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

