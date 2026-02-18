“다음 생엔 꼭 내 자식으로 태어나리”…‘넘버원’ 관객 눈물 쏟게 한 명대사6

가족과 함께하는 시간의 소중함을 일깨워주는 온가족 힐링 무비 ‘넘버원’이 훈훈한 입소문을 이어가고 있는 가운데 관객의 마음을 파고든 ‘말맛’ 넘치는 명대사를 짚어봤다.

◆ “우리는 참 희한하다. 위기에 처하면 살려주세요, 도와주세요란 말보다 엄마부터 먼저 찾는다.”

‘넘버원’은 어느 날부터 엄마의 음식을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 ‘하민(최우식)’이 그 숫자가 0이 되면 엄마 ‘은실(장혜진)’이 죽는다는 사실을 알게 되면서 엄마를 지키기 위해 노력하는 이야기. 엄마를 지키기 위해 스스로 거리를 두었던 ‘하민’은 가장 힘들고 지친 순간 결국 가장 먼저 떠오르는 이름이 ‘엄마’ 였음을 깨닫고 고향으로 돌아간다. 어린아이부터 교복을 입은 학생, 사회초년생과 일상에 치인 직장인까지, 우리 모두가 힘든 순간 본능처럼 엄마를 찾는다는 최우식의 담담한 나레이션은 깊은 울림과 공감을 자아낸다.

◆ “바쁜건 아는데… 내 니 말고 누구랑 이바구 떨겠노.”

‘넘버원’의 또 다른 매력은 푸근하고 정겨운 부산 사투리다. 실제 부산 출신이기도 한 장혜진은 부산 사투리를 맛깔나게 소화해 한층 더 현실적인 공감을 더한다. 오랜만에 고향에 내려왔지만, 서둘러 서울로 올라가려는 ‘하민’을 붙잡지 못한 채, 대신 반찬을 바리바리 싸 쥐여 보내는 ‘은실’. 무심한 듯 던지는 이 한마디에는 ‘조금만 더 있다 가라’는 엄마의 아쉬움과 외로움이 고스란히 담겨 있다. 고향을 떠나 타지에서 살아가는 많은 이들의 마음을 툭 건드리는 명대사다.

◆ “밥은? 뭐 묵고 싶은데?”

‘은실’이 가장 자주 건네는 말은 거창하지 않다. 그저 “밥은?”이다. 그러나 이 짧은 질문 속에는 안부와 걱정, 애틋함이 모두 담겨있다는 사실을 우리 모두 알고 있다. 단순히 식사를 묻는 말이 아니라, “오늘 별 일 없었냐”를 대신하는 다정한 물음. 장혜진의 자연스러운 연기를 통해 이 한마디는 관객 모두의 엄마 목소리로 들리는 마법을 이뤄내며 관객들을 위로한다.

◆ “결핍은 결점이 아니라 가능성이래.”

‘하민’의 여자친구 ‘려은’은 외롭게 자랐지만, 누구보다 단단하고 씩씩한 인물이다. 오직 자신에게만 보이는 숫자라는 비밀을 숨긴 채 끙끙 앓는 ‘하민’의 곁을 지켜온 ‘려은’은 엄마가 해준 밥을 한 번도 먹어본 적 없다는 자신의 결핍을 담담히 털어놓으며, 오히려 그것이 가능성일 수 있다며 ‘하민’을 배려한다. 공승연의 섬세한 연기가 더해진 이 대사는 ‘하민’을 위로하는 동시에, 결핍을 안고 살아가는 모든 이들에게 따뜻한 메시지를 건넨다.

◆ “은실씨, 다음 생엔 꼭 내 자식으로 태어나리. 내가 대학도 보내주고 하고 싶은 거 다 시켜줄게.”

뜻밖의 위기를 겪은 후 지친 몸으로 고향에 돌아온 ‘하민’은 엄마 ‘은실’과 함께 소소하지만 평범한 시간을 보낸다. 함께 밥을 먹고, 같은 공간에 앉아 숨 쉬는 지금의 소소한 일상이 얼마나 소중한지 비로소 깨닫는다. 그리고 마침내 꺼내 보이는 진심. 화려하지 않지만, 그래서 더 먹먹한 ‘하민’의 진심어린 고백은 그동안 삼켜왔던 엄마 ‘은실’에 대한 사랑을 터뜨리는 순간으로 깊은 여운을 남긴다.

◆ “우리 한번 믿어봐요. 오빠를 계속 힘들게 한다는 그 숫자.”



처음에는 믿지 않았던 ‘하민’의 비밀을 이제 함께 짊어지기로 한 ‘려은’. 사랑하는 ‘하민’을 위해, 그리고 이제 진짜 가족이 된 ‘은실’을 위해 ‘려은’은 한 걸음 내딛기로 결심한다. “믿어보자”는 이 말은 단순한 ‘하민’을 향한 지지를 넘어 이들이 어떤 선택을 하게 될지 궁금증을 증폭시키는 강렬한 울림으로 남는다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]