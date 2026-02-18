PSG, UCL PO 1차전서 모나코에 역전극… 이강인은 교체 출전

PSG 이강인. 사진=AP/뉴시스

이강인이 교체 출전한 PSG가 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 진출에 유리한 고지를 점했다.

PSG는 18일 모나코의 스타드 루이 2세에서 열린 AS모나코와의 2025~2026시즌 UCL 플레이오프(PO) 1차전 원정 경기에서 3-2 역전승을 거뒀다. 오는 26일 홈에서 열리는 2차전에서 무승부만 거둬도 16강에 진출한다.

초반에는 잘 풀리지 않았다. 전반 1분 만에 모나코의 폴라린 발로건에게 선제골을 내준 PSG는 전반 18분 발로건에 두 번째 득점을 허용했다.

가만히 있을 PSG가 아니었다. 전반 29분 데지레 두에가 추격의 득점을 터뜨렸다. 전반 41분에는 아슈라프 하키미가 골망을 흔들며 동점을 만들었다.

후반에는 수적 우위까지 점하며 분위기까지 끌고 왔다. 후반 2분 모나코의 알렉산드르 골로빈이 비티냐에게 반칙을 범하자 주심은 VAR(비디오판독시스템) 끝에 레드카드를 꺼내 들었다. 결국 PSG는 후반 22분 두에의 멀티골을 앞세워 역전에 성공했다.

이강인은 후반 24분 흐비차 크바라츠헬리아와 교체돼 그라운드를 밟았다. 최근 5경기 연속 교체 출전이다. 이강인은 경기가 끝날 때까지 뛰었지만 공격포인트를 올리진 못했다. 후반 추가시간에는 강력한 왼발 슈팅을 날렸지만 상대 골키퍼 선방에 막혔다.

슈팅 3개, 패스 성공률 88%(26회 시도 23회 성공), 드리블 성공 100%(4회 시도 4회 성공) 등을 기록한 이강인은 축구 통계 사이트 풋몹으로부터 평점 6.8을 받았다. 이강인의 올 시즌 성적은 공식전 25경기에서 3골3도움이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

