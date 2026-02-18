피겨 이해인, 쇼트서 시즌 베스트로 9위! ‘점프 실수’ 신지아는 14위… 1·2위는 일본

피겨스케이팅 이해인이 18일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 마치고 인사하고 있다. 사진=뉴시스

피겨스케이팅 이해인이 18일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 사진=뉴시스

한국 피겨스케이팅 여자 싱글 간판 이해인(고려대)이 올림픽 데뷔전에서 쇼트프로그램 시즌 최고점을 써내며 9위에 올랐다. 반면 신지아(세화여고)는 점프 실수가 나오면서 아쉬움을 남겼다.

이해인은 18일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 37.61점, 예술점수(PCS) 32.46점으로 70.07점을 획득했다. 전체 29명 중 9위로 프리스케이팅에 진출했다.

지난달 지난달 국제빙상연맹(ISU) 4대륙선수권대회에서 기록한 2025~2026시즌 쇼트프로그램 최고점인 67.06점보다 3.01점 높은 시즌 최고점이다.이해인의 역대 개인 최고점은 2023년 ISU 월드 팀 트로피에서 작성한 76.90점이다.

15번째로 빙판 위에 선 이해인은 미국 작곡가 크리스토퍼 틴의 현대 음악 ‘세이렌’에 맞춰 연기를 시작했다. 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 무난하게 뛰었다. 하지만 두 번째 점프에서 쿼터랜딩(점프 회전수가 90도 수준에서 모자라는 경우) 판정이 나와 수행점수(GOE) 0.76점이 깎였다.

더블 악셀을 무난히 소화한 이해인은 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 연기했다. 10%의 가산점이 붙는 연기 후반부에 트리플 플립을 깔끔하게 뛰어 GOE 1.21점을 얻었다. 이어 싯 스핀과 체인지 풋 콤비네이션 스핀, 스텝 시퀀스를 모두 레벨4로 처리하며 연기를 마쳤다.

피겨스케이팅 신지아가 18일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트프로그램에서 연기 시작 전 기도하고 있다. 사진=뉴시스

피겨스케이팅 신지아가 18일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 쇼트프로그램에서 연기를 펼치고 있다. 사진=뉴시스

신지아는 기술점수(TES) 35.79점, 예술점수(PCS) 30.87점, 감점 1점으로 65.66점을 받아 14위에 머물렀다. 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서 실수가 나온 게 컸다. 이번에 처음 올림픽에 나선 그는 앞서 단체전인 팀 이벤트 쇼트프로그램을 통해 올림픽 데뷔전을 치렀다. 다만 당시 받은 68.80점보다 3.14점 낮은 점수를 받았다.

이해인 바로 앞인 14번째 순서로 빙판 위에 선 신지아는 쇼팽의 ‘녹턴’에 맞춰 연기를 시작했다. 첫 번째 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 시도했으나 연결 점프를 뛴 후 착지하다 넘어져 엉덩방아를 찧었다. GOE 2.95점이 깎이고, 감점 1점까지 당했다. 이후 흔들리지 않았다. 더블 악셀을 무난히 소화한 뒤 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 연기했다. 연기 후반부에 배치한 트리플 플립을 깔끔하게 뛰어 GOE 1.35점을 따냈다. 신지아는 체인지 풋 콤비네이션 스핀, 스텝 시퀀스를 모두 레벨4로 처리했다. 마지막 과제인 레이백 스핀에서는 레벨3가 나왔다.

둘은 오는 20일 오전 3시 쇼트프로그램 상위 24명이 나서는 프리스케이팅에 나선다. 쇼트프로그램 순위에 따라 이해인은 16번째, 신지아는 11번째로 연기한다.

한편 쇼트프로그램에서는 일본이 강세를 보였다. 올림픽 데뷔전을 치른 2008년생 유망주 나카이 아미가 78.71점으로 1위에 올랐다. 2022 베이징 대회 동메달리스트인 일본 피겨 스타 사카모토 가오리가 77.23점으로 2위를 차지했다. 3위는 76.59점의 알리사 리우(미국)다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

