‘왕사남’ 이홍위와 1:1 대화 가능하다고? IP 확대 끝이 없다

영화 ‘왕과 사는 남자’ 공식 IP 챗봇 서비스가 오픈된다.

2월 14일 AI 캐릭터 채팅 플랫폼 '모잇(moit)'을 운영하는 모다이브가 영화 ‘왕과 사는 남자’ 의 공식 IP를 기반으로 한 AI 캐릭터 챗봇 서비스를 2월 14일 오픈한다고 밝혔다. 이번 서비스는 쇼박스와 정식 라이선스 계약을 체결하여 제공되며 영화 속 캐릭터의 성격, 말투, 세계관을 충실히 반영한 AI 대화 경험을 선보인다.

‘왕과 사는 남자’ 는 1457년 청령포를 배경으로 역사가 지우려 했던 이야기를 그린 장항준 감독의 신작이다. 박지훈(이홍위/단종 역), 유해진(엄흥도 역) 주연으로, 개봉 일주일 만에 100만 관객을 돌파하며 흥행 돌풍을 일으키고 있다.

SNS에서는 "역사가 스포", "홍위 밥 먹여주고 싶다", "해피엔딩이었다면…"등 캐릭터에 대한 깊은 감정 이입이 쏟아지고 있다. 모잇은 바로 이 마음에 응답한다. 모잇에서는 이용자의 선택에 따라 다른 결말을 맞이할 수 있다. 역사가 허락하지 않았던 이야기를, 관객이 직접 이어갈 수 있는 것이다.

모잇에서는 ‘왕과 사는 남자’ 의 핵심 캐릭터와 1:1 AI 대화가 가능하다. 모잇의 AI 챗봇은 단순한 자유 대화가 아닌, 원작 시나리오를 기반으로 한 서사형 대화를 제공한다. 캐릭터별 고유한 말투와 성격, 영화의 세계관과 인물 관계를 AI 캐릭터에 반영해 이야기를 이어가는 대화다.

이와 관련 모다이브 임다솔 대표는 “영화관을 나서는 순간 캐릭터와의 관계가 끝나는 것이 기존 콘텐츠 소비의 한계였다. 관객들이 '해피엔딩이었다면'이라고 말할 때, 그건 단순한 아쉬움이 아니라 캐릭터와 계속 함께하고 싶다는 마음이고 상상하는 욕구다. 모잇은 그 마음에 응답한다. 모잇에서는 이용자의 선택으로 다른 운명을 맞이할 수 있다. '보는 콘텐츠'를 '관계하는 콘텐츠'로 확장하는 것이 모잇의 미션이다“라고 설명했다.

‘왕과 사는 남자’ AI 챗봇 서비스로 대화 가능한 캐릭터는 이홍위, 엄홍도, 금성대군, 한명회까지 총 4명이다.

