봅슬레이 2인승, 톱10 진입 실패… 김진수 팀, 13위·석영진 팀 19위

한국 봅슬레이 남자 2인승 김진수-김형근(이상 강원도청) 팀. 사진=AP/뉴시스

한국 봅슬레이 남자 2인승 김진수-김형근(이상 강원도청) 팀이 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽에서 ‘톱10’ 진입에 실패했다.

파일럿 김진수와 브레이크맨 김형근으로 이뤄진 김진수 팀은 18일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 대회 봅슬레이 남자 2인승 3·4차 시기를 포함해 1~4차 시기 합계 3분43초60을 기록해 13위에 머물렀다. 김진수 팀은 지난 16일 1·2차 시기 합계 1분51초69로 26개 팀 중 12위에 머물렀다. 김진수 팀은 이날 3차 시기에선 전체 16위인 55초90을 작성해 합계 순위에서 13위로 한 계단 떨어졌다. 마지막 4차 시기에서는 56초01을 달려 최종 13위를 확정했다.

파일럿 석영진(강원도청)-브레이크맨 채병도(가톨릭관동대)로 구성된 석영진 팀은 3분44초61로 19위에 그쳤다.

이들은 오는 21일과 22일에 열리는 봅슬레이 4인승에도 나선다. 김진수 팀에는 이건우, 김선욱(이상 강원연맹)이, 석영진 팀에는 이도윤(한국체대)과 전수현(강원연맹)이 합류한다.

이번 대회에서는 독일이 금메달과 은메달, 동메달을 싹쓸이하며 최강자임을 입증했다. 2022 베이징 대회 때는 플로리안 바우어와 팀을 이뤄 은메달을 획득했던 요하네스 로흐너가 이번 올림픽에서는 게오르크 플라이슈하우어와 합을 맞춰 3분39초70으로 금메달을 손에 쥐었다.

올림픽 3연패에 도전했던 프란체스코 프리드리히는 알렉산더 슐러와 호흡을 맞춰 3분41초04로 은메달을 따냈다. 동메달은 3분41초52의 아담 아무어-알렉산더 샬러가 가져갔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]