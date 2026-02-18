유승은 출전, 슬로프스타일 결선… 폭설로 하루 늦은 18일로 연기

사진=AP/뉴시스

유승은이 지난 16일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 예선 경기를 펼치고 있다. 사진=AP/뉴시스

‘고교생 스노보더’ 유승은(성복고)이 출전하는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선이 폭설로 하루 늦은 18일로 연기됐다.

올림픽 조직위원회는 17일 폭설로 연기된 스노보드 여자 슬로프스타일 결선을 18일 오후 10시30분에 다시 한다고 발표했다.

당초 이 경기는 지난 17일 오후 9시 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열릴 예정이었다. 하지만 앞이 보이지 않을 정도의 폭설로 정상적으로 경기를 진행하기 어렵다는 판단이 나왔다.

조직위원회와 국제스키연맹(FIS)은 새로운 일정을 논의했고 결국 하루 연기했다.

이 경기에는 유승은(성복고)이 나선다. 지난 10일 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 획득한 유승은은 슬로프스타일 예선 전체 3위(76.80점)로 12명이 겨루는 결선에 올랐다.

슬로프스타일은 레일 등 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다.

유승은은 한국 올림픽 여자 스노보드 사상 최초의 메달리스트가 됐다. 슬로프스타일에서 첫 멀티 메달에 도전한다.

