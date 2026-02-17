‘유승은 출전’ 스노보드 女슬로프스타일 결선, 폭설로 연기

사진=AP/뉴시스

또 다른 메달을 향해 나아가기 위한 유승은(성복고)의 출격, 잠시 뒤로 미뤄졌다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 슬로프스타일 결선 경기가 폭설로 연기됐다. 대회 조직위원회는 17일 “날씨가 좋지 않아 스노보드 여자 슬로프스타일 결선을 연기하기로 결정했다”고 밝혔다.

미뤄진 결선이 열릴 날짜는 이날 중으로 결정된다. 슬로프스타일은 레일 등 다양한 기물로 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정하는 경기다.

당초 여자 슬로프스타일 결선은 17일 오후 9시부터 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열릴 예정이었다. 그러나 리비뇨 지역에 전날부터 많은 눈이 내린 게 변수가 됐다. 이에 경기를 치르기 어려운 상태가 됐고, 정상 일정 소화에도 차질을 줬다.

유승은은 지난 10일 같은 장소에서 열린 여자 빅에어에서 171점을 얻어 동메달을 획득한 바 있다. 이는 한국 선수단에 안겼던 이번 대회 두 번째 메달이기도 하다. 빅에어는 하나의 큰 점프대에서 도약해 공중 연기를 펼치는 종목이다.

이번엔 슬로프스타일에도 도전장을 내밀었다. 유승은은 지난 15일 벌어진 예선에서 76.80점으로 3위에 올라 결선행 티켓을 따냈다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

