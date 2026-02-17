[올림픽 스텔라] “세계의 벽 높았다” 아쉬움에도… 더 강해져서 돌아올 이채운

사진=AP/뉴시스

“더 큰 모습으로 보답하겠습니다!”

뜨거운 승부의 여운이 아직 가시지 않은 듯했다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 일정을 마무리한 스노보드 국가대표 이채운(경희대)은 진솔한 소회를 드러냈다.

세계 최초로 고난이도 기술을 성공시키고도 시상대에 오르지 못한 현실, 어쩌면 당연할 아쉬움 속에도 그의 시선은 이미 다음 무대를 향해 있었다. 도리어 이 경험을 발판 삼아 더 높은 곳으로 나아가겠다는 의지를 분명히 했다.

이채운은 17일 자신의 SNS를 통해 결선 무대를 돌아보며 솔직한 속내를 털어놨다. 그는 “세계 최초의 프론트사이드 트리플 1620도를 성공하고도 왜 87.50점을 받고 6위로 끝났는지 아직도 이유를 모르겠다”고 말했다.

곧바로 스스로를 다잡은 모양새다. “후회나 미련 따위는 가지고 싶지 않다”고 운을 뗀 뒤 “내가 가지고 있는 모든 기술을 해냈다는 게 중요하다”고 강조했다.

이어 “‘정말 가지고 있는 것을 모두 쏟아냈는가?’라는 질문에는 당당하게 모두 쏟아냈다고 말을 할 수 있을 정도로 다 쏟아냈다. 그렇기에 난 당당하다. 왜냐하면 보여줄 수 있는 건 다 보여줬다”고 덧붙였다.

사진=AP/뉴시스

이채운은 지난 14일 이탈리아 리비뇨 스노파크서 열린 이번 대회 하프파이프 결선에서 87.50점을 획득해 최종 6위를 기록했다. 1, 2차 시기 실패를 딛고 3차 시기에 선 가운데 당시 트리플콕 1620(4바퀴 반)을 성공했다. 다만 90점을 넘긴 선수가 4명이나 나오면서 시상대에 오르지 못했다.

“1, 2차 넘어지고 3차를 뛰기 전 부담이 상당했다”고 떠올린 그는 부모님과 팬들을 생각하며 3차 시기에 돌입했다. “그렇기에 목숨을 내놓고 탔다고 무방할 정도로 정말 자신감 있게 내가 할 수 있는 건 모든 걸 다 해냈다”면서도 “정말 세계의 벽은 높았다. 이제 할 것은 그 벽을 깨부수고 다른 선수들에게 나한테서 벽이 느껴지게 만드는 것”이라고 각오를 되새겼다.

윤정민 코치를 향해서도 감사의 마음을 함께 써 내려갔다. “정말 힘든 시기일 때 묵묵히 내 옆을 지켜주시던 코치님은 언제나 모든 순간, 상황에서도 웃음을 잃지 않으시고 언제나 힘이 돼주셨다”는 것이 이채운의 설명이다.

이채운은 끝으로 “항상 제 곁에서 응원과 지원을 아끼지 않아주시는 후원사분들, 진심으로 감사하다”면서 “여러분의 믿음이 있었기에 저는 도전할 수 있었고, 끝까지 쏟아낼 수 있었다. 지금의 나는 혼자가 아니다. 더 큰 모습으로 보답하겠다”고 목소리를 높였다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]