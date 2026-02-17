ACLE 16강 운명 걸렸다… 울산, 中 챔프 상하이전 필승 각오

사진=울산 HD 제공

운명의 중국 상하이 원정길이다. 프로축구 울산 HD가 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 진출에 도전한다.

울산은 오는 18일 오후 7시 중국 상하이 푸둥 스타디움에서 상하이 포트(중국)와 2025∼2026 ACLE 리그 스테이지 8차전 최종전에 임한다. 아시아 최고 팀들과 경쟁하는 중인 가운데 ACLE 7경기서 2승2무3패(승점 8·골득실 -2)로 9위에 자리하고 있다.

8위 강원FC와 승점 및 골득실이 같으나 다득점에서 밀려 있는 상황이다. 16강행 티켓이 주어지는 8위권 내 진입이 절실하다. 이에 울산은 이번 상하이 포트전에서 반드시 승전고를 울린 뒤 타 구장의 결과까지 지켜봐야 한다.

김현석 울산 감독은 지난 11일 멜버른 시티(호주)와의 홈경기에서 사령탑 데뷔전을 치렀다. 당시 후반 추가시간 실점으로 1-2 아쉬운 패배를 기록했다. 희망적인 부분도 있었다. 김 감독이 취임 당시 ‘역동적인 축구’를 강조한 바 있다.

이날 울산은 볼 점유율 60%를 유지하며 경기를 리드했고, 높은 라인을 바탕으로 한 전진 압박과 유기적인 스위칭 플레이로 끊임없이 공격 기회를 창출했다. 지난 시즌 최종전(마치다 젤비아전) 당시 21.8이었던 PPDA(압박 강도 지표)를 멜버른전에서 9.3까지 낮췄다. 볼을 빼앗겼을 때 재탈취에 걸리는 시간이 그만큼 짧아졌다는 의미다.

수비 안정감도 개선되는 단계다. 상대에게 허용한 골 기댓값(xG)은 0.45로, 지난 마치다전(1.02)과 비교해 실점 위기 상황을 절반 이하로 억제하는 데 성공했다. 또한 선발 명단 중 6명(약 64%)을 새롭게 구성하며 점진적인 변화를 통한 재건의 신호탄을 쐈다.

호랑이 군단의 시선은 이제 상하이로 향한다. 상대 상하이 포트는 현재 ACLE 무승(3무4패)으로 최하위에 머물러 있다. 방심하긴 이르다. 2025시즌 중국 슈퍼리그 챔피언 자리에 오른 저력 있는 팀이다. 16강 진출은 좌절됐으나 홈에서 유종의 미를 거두기 위해 총력전을 펼칠 것으로 예상된다.

울산은 아시아 무대에서 중국 팀을 상대로 통산 19전 12승3무4패로 압도적 우위를 점하고 있다. 다만 상하이 포트와의 역대 전적은 1승1무3패로 열세다. 원정에서도 아직 승리가 없다. 울산은 구단 역사상 첫 상하이 포트 원정 승리와 함께 16강 진출 확정이라는 소식을 설 연휴 기간 팬들에게 선물하겠다는 각오다.

이번 원정에서 주목할 자원은 올겨울 복귀한 공격수 야고다. 지난해 여름 저장 FC(중국)로 임대돼 상하이 포트 원정 무대를 경험하기도 했다. 그는 “우리 팀의 경기력은 분명히 올라오고 있다. 저장 시절 상하이 포트를 상대하며 얻은 노하우를 팀원들과 적극 공유하고 있다. 팬들의 자부심을 지키기 위해 이번에는 반드시 승점 3점을 가져오겠다”며 각오를 드러냈다.

사령탑도 눈빛을 번뜩인다. 김 감독 역시 “멜버른전에서 턴오버 발생 시 빠른 압박을 시도하는 부분에 많은 공을 들였고 긍정적인 면을 확인했다”면서 “상하이 포트를 철저히 분석했고 선수들의 승리 의지가 어느 때보다 강하다. 앞으로 울산이 더욱 발전하고 좋은 경기를 할 수 있다는 자신감이 생겼다. 원정에서 더 나은 모습을 보이겠다”고 목소리를 높였다.

