[올림픽 플래시] ‘난투극’ 프랑스 아이스하키 크리농, 출전정지 징계

빙판 위 난투극에 ‘출전 정지’ 징계라는 결과로 이어졌다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 아이스하키 경기 도중 난투극을 벌인 프랑스 국가대표 피에르 크리농 얘기다.

AP통신은 17일 “캐나다와의 경기 중 상대 선수 톰 윌슨과 싸운 크리농이 프랑스아이스하키연맹으로부터 출전 정지 징계를 받았다”고 밝혔다.

하루 전 16일 이탈리아 밀라노의 산타줄리아 아이스하키 아레나서 열린 프랑스와 캐나다의 이번 대회 맞대결에서 문제의 장면이 나왔다. 경기 종료 7분여를 남기고 크리농이 캐나다의 네이선 매키넌을 어깨로 가격했고, 윌슨이 곧장 달려들어 싸움이 벌어졌다.

국제아이스하키연맹(IIHF) 규정에 따라 두 선수는 나란히 퇴장을 당했다. 경기 종료 후 IIHF는 두 선수에게 따로 징계를 내리지 않았다. 프랑스아이스하키연맹은 달랐다. 크리농의 도발적인 행동과 올림픽 정신에 위배되는 싸움을 이유로 징계를 결정했다.

프랑스는 17일 오후 8시10분 독일과의 플레이오프를 치른다. 8강 진출권이 달린 경기다. 다만 AP 통신에 따르면 연맹은 크리농을 다가오는 독일전에도 내보내지 않을 것이며, 다음 라운드로 진출해도 출전 기회를 주지 않을 예정이다. “크리농의 행동이 가치관에 어긋난다고 판단했다”는 설명이다.

