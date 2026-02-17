‘운명전쟁49’, 순직 소방관 사망 사건 사주풀이 미션 논란

‘운명전쟁49’ 사진 = 디즈니+

디즈니+ 오리지널 예능 ‘운명전쟁49’가 순직 소방관의 사망 원인을 사주풀이 미션에 활용해 논란이 일었다.

지난 11일 공개된 ‘운명전쟁49’ 1~4회에서는 무속인, 명리학자, 타로술사, 관상가 등 49명의 운명술사가 각종 미션을 통해 자신의 ‘촉’을 겨루는 모습이 그려졌다.

문제가 된 장면은 2회 방송분이다. 제작진은 ‘홍제동 방화사건’으로 알려진 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고(故) 김철홍 소방교의 사망 원인을 추측하는 미션을 출제했다.

방송에서 일부 무속인 출연자는 “불과 관련된 사주”라거나, 붕괴나 압사 등을 생생히 묘사했다. 실제로 김 소방교가 화재로 붕괴된 구조물에 깔려 순직한 사실이 공개되면서, 해당 장면은 출연진의 ‘촉’을 입증하는 방식으로 연출됐다.

해당 장면이 확산되자 온라인상에서는 “망자에 대한 예의가 아니다”라는 비판이 제기됐다. 프로그램 측은 매회 말미에 “본 프로그램에 참여한 출연자들의 의견은 개인의 견해이며, 제작자나 프로그램 제공자의 입장이 아님을 알려드립니다”라는 안내 문구를 삽입해왔다. 또 “프로그램에 등장하는 개인의 이야기는 모두 동의하에 자발적으로 제공되었습니다”고 고지했다.

그러나 김 소방교의 조카라고 밝힌 한 누리꾼은 “제작진이 영웅이나 열사를 다루는 다큐멘터리 취지라고 설명해 동의한 것으로 안다”고 문제를 제기했다. 유족 측은 무속 서바이벌 형식의 예능 프로그램이라는 설명은 듣지 못했다는 주장이다.

해당 누리꾼은 “고인 누님한테 확인해봤다. 동의는 받았는데 저런 무당 내용은 아니었다더라. 당황스러워하시더라. 저런 거였으면 동의 안 했다고”라고 전했다. 또 일부 동료 소방관들도 불쾌감을 드러내고 있다고 덧붙였다.

이에 대해 디즈니+ ‘운명전쟁49’ 측은 “해당 에피소드는 유족의 동의를 구한 것이 맞다”면서도 “현재 제기된 사안에 대해서는 제작사를 통해 확인 중”이라고 밝혔다.

한편 ‘운명전쟁49’는 오는 18일 5~7회 공개를 앞두고 있다.

