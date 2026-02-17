韓 선수를 3차례나 중국 국적으로 소개… 캐나다 CBC, 결국 정정보도

사진=뉴시스

“선수의 국적을 잘못 표기했습니다.”

2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 중계 도중 한국 선수를 중국 국적으로 거듭 소개했던 캐나다의 공영방송 CBC가 잘못을 인정하고 정정 보도에 나섰다.

CBC는 지난 16일 공식 홈페이지를 통해 총 3차례의 실수를 공개했다. 이번 대회에 출전 중인 한국 선수들을 계속 중국 선수로 소개한 것에 대해 공식적으로 바로잡았다.

“지난 10일 쇼트트랙 혼성 2000m 계주에 출전한 최민정(성남시청), 12일 스피드스케이팅 남자 1000m에 나선 구경민(경기일반), 15일 스켈레톤 여자 3, 4차 시기에 출전한 홍수정(경기연맹)의 국적을 잘못 표기했다”는 설명이다.

이미 국내에서도 잘 알려진 사안이었다. 서경덕 성신여대 교수가 15일 “캐나다 한인들이 제보해 줬다. 첨부한 영상을 살펴보니 쇼트트랙, 스피드스케이팅 등 다양한 종목에 출전한 한국 선수들을 중국 선수로 계속 소개했다”고 알리기도 했다.

이를 두고 “한번은 실수라고 볼 수 있지만 계속해서 중국 선수로 소개하는 건 있을 수 없는 일이고, 큰 잘못”이라면서 “즉각 CBC 측에 항의 메일을 보냈다”고도 덧붙였다.

서 교수는 “이는 한국 선수단에 대한 예의가 아닐뿐더러 캐나다 시청자들을 무시하는 행위”라면서 “어서 빨리 시정하고 공개적인 사과를 해야 한다”고 목소리를 높였다.

한편 캐나다 유명 스포츠 채널인 TSN도 지난해 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 태권도 영상을 올리며 일본의 ‘닌자’로 소개하는 등 구설수에 오른 바 있다.

