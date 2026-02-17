임영웅, 아이돌차트 255주 연속 1위...명절 인기 열풍 이어간다

가수 임영웅. 사진 = 물고기뮤직

가수 임영웅의 영향력은 명절에도 식지 않고 이어지고 있다.

임영웅은 아이돌 차트 평점랭킹에서 255주 연속 1위를 기록하며 연일 신기록을 세우고 있다. 아이돌 차트에 따르면, 임영웅은 2월 2주차 집계 평점랭킹에서 30만8595표를 얻어 최다 득표를 기록했다. 2021년부터 현재진행형인 1위 기록은 약 4년 11개월 동안 이어지고 있다.

팬덤 화력을 볼 수 있는 ‘좋아요’ 수에서도 3만1147개를 받아 최다를 기록했다. 팬들이 직접 참여하는 투표인 만큼, ‘영웅시대’의 결속력과 굳건한 지지는 더욱 단단해지는 모습이다.

이번 순위에서 2위는 이찬원(7만 3931표)이 차지했다. 이어 이병찬(1만 205표), 지민(방탄소년단, 1만 9994표), 영탁(9825표), 박창근(9548표), 송가인(8218표), 박지현(6234표), 진(방탄소년단, 6297표), 슈가(방탄소년단, 4605표)순으로 집계됐다.

한편, 임영웅은 오는 9월 경기도 고양시 고양종합운동장 주경기장에서 단독 콘서트 ‘IM HERO- THE STADIUM2’를 개최할 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]