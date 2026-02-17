“건강하자! 행복하자” 츄, 한복 자태와 자필 메시지로 팬들 마음 저격

사진 = ATRP 공식 SNS 계정

설날을 맞아 가수 츄(CHUU)가 팬들에게 따뜻한 새해 인사를 건넸다.

17일 소속사 ATRP는 설 연휴를 맞아 공식 SNS를 통해 츄의 설 인사 메시지를 공개했다.

츄는 2026년 병오년을 맞아 귀여운 말 캐릭터를 직접 그려 넣고, 자필로 “꼬띠, 새해 복 많이 받아요! 건강하자! 행복하자”라는 메시지를 남기며 공식 팬클럽명 ‘꼬띠’를 향한 진심 어린 마음을 전했다.

공개된 사진 속 츄는 단아한 한복 자태와 사랑스러운 비주얼로 시선을 사로잡았다. 직접 그린 말 그림과 자필 메시지를 함께 공개하며 설 인사의 의미를 더한 것. 손글씨와 그림에서 전해지는 정성은 포근한 설 분위기를 자아내며 보는 이들에게 훈훈함을 안겼다.

한편, 츄는 지난달 7일 첫 정규 앨범 ‘XO, My Cyberlove’를 발매하며 아티스트로서 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 입증했다. 현재는 다양한 콘텐츠 활동을 이어가며 팬들과의 소통을 지속하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

