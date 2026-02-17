‘눈물 자국 없는 말티즈, 자리 찾았다’ 장항준 감독 함박웃음…‘왕사남’ 300만 돌파

영화 ‘왕과 사는 남자’가 300만 관객을 동원하며 손익분기점을 돌파했다.

1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화 <왕과 사는 남자>가 설날 당일인 2월 17일(화), 누적관객수 300만 명을 돌파하며 손익분기점 달성과 함께 설 연휴 극장가의 압도적인 흥행 강자로 자리매김했다. 나아가 2월 16일(월) 관객수 537,190명을 동원해 2020년 3월 코로나19 팬데믹 이후 설 연휴 일일 최다관객수를 기록하는 쾌거를 달성하며, 2026년 전체 박스오피스 1위에 올랐다. 한국 영화 최초로 그려진 단종의 숨겨진 이야기가 전하는 유쾌한 웃음과 가슴 뜨거운 감동으로 전 세대 관객들을 사로잡은 <왕과 사는 남자> 는 폭발적인 흥행 기세를 이어가고 있다.

또한, “정말 오랜만에 n차 관람하고 싶은 영화! 여운이 깊어서 새벽까지 단종에 대해 생각하게 됩니다”(네이버, imch****), “부모님과 아이들과 함께 보아서 더 좋았던 시간이었습니다! 남은 연휴, 영월에 가 볼 예정입니다”(네이버, asy6****), “영화적 상상력이 짧았던 단종의 삶을 살려내네요. 가족들과 함께 보기 딱 좋은 작품”(CGV, 에****), “유해진 배우님의 보석 같은 연기를 보며 AI가 대체할 수 없는 인간의 능력을 느꼈습니다”(CGV, 아름다운****), “설에 보기 좋을 것 같은 영화라 가볍게 갔다가 휴지 왕창 쓰고 나옴”(메가박스, ye****), “영화관에 꽉 찬 관객들과 함께 재미있게 잘 봤습니다. 쉴 새 없이 웃고 짠하고 찡한 영화였어요”(메가박스, Md****), “가여운 우리 임금님 소리가 절로 나오게 됨”(롯데시네마, 이****), “알려지지 않은 역사 이야기를 흥미롭게 풀어냈고 완급조절이 뛰어난 영화! 연기야 말할 것도 없구요 ㅎㅎ”(롯데시네마, 마****) 등 설 연휴 극장에서 <왕과 사는 남자>를 관람한 관객들이 남녀노소를 불문하고 모두의 마음을 움직이는 뜨거운 감동과 깊은 여운을 향해 높은 만족감을 드러냈다. 여기에 몰입감을 극대화하는 배우들의 빈틈없는 열연과 희로애락이 교차하는 다채로운 재미까지 더해져 <왕과 사는 남자>의 입소문 열풍은 앞으로도 거침없는 흥행 질주에 더욱 힘을 보탤 전망이다.

300만 관객을 돌파하고 2026년 전체 박스오피스 1위에 등극하며 설 연휴를 뜨겁게 물들이고 있는 영화 <왕과 사는 남자>는 극장에서 절찬 상영 중이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

