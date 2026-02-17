진세연→김승수, 공씨 집안의 단짠 가족사 매력 파헤치기 (‘사랑을’)

‘사랑을 처방해 드립니다’가 회를 거듭할수록 깊어지는 공씨 집안의 서사로 안방극장을 뜨겁게 달구고 있다.

지난 주말 저녁 8시 5, 6회가 방송된 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’는 공씨 집안의 다채로운 관계성을 통해 시청자들의 공감대를 자극했다. 이에 유쾌한 웃음과 묵직한 감동을 동시에 선사하고 있는 공씨 집안의 핵심 관계성을 짚어봤다.

#유호정·김미숙, 피보다 진한 특별한 고부 관계

한성미(유호정 분)와 나선해(김미숙 분)는 고부 사이를 넘어선 ‘친정 엄마와 딸’ 같은 애틋함으로 눈길을 끌었다. 나선해는 바쁜 한성미를 대신해 손주들을 자식처럼 키워내고 큰 살림을 홀로 도맡아 온 집안의 든든한 기둥이다. 특히 홀로 서울에서 생일을 보내는 며느리 한성미를 위해 미역국을 보내며 “내 딸이 되어줘서 고맙다”라고 전하는 나선해의 진심은 시청자들에게 진한 감동을 전했다.

남편 공정한(김승수 분)의 이혼 선언으로 상처받은 한성미를 따뜻하게 보듬는 이 역시 시어머니 나선해였다. 대신 미안함을 전하는 나선해에게 “어머니가 제 엄마인데 저더러 어딜 가라구요”라며 진심을 토해내는 한성미의 모습은 서로를 보듬는 특별한 고부 관계의 정점을 보여주며 깊은 울림을 선사했다.

#진세연·김선빈, 공감 100% 현실 남매

공주아(진세연 분)와 공우재(김선빈 분)는 남다른 찐 남매 케미를 뽐냈다. 동생의 방에 노크도 없이 불쑥 들어오는 공주아와 이에 맞서는 공우재의 모습은 현실 그 자체였다. 하지만 이들의 떠들썩한 일상 이면에는 각자 다른 방식으로 상처를 견뎌온 남매의 사연이 숨어 있다.

공주아는 의대 졸업 후 의사면허까지 취득했음에도 불구하고, 정해진 길이 아닌 자신의 꿈을 좇아 디자이너를 선택하며 당찬 면모를 보인다. 반면 이를 곁에서 지켜본 공우재는 자신만큼은 엄마의 기대를 저버리지 않겠다는 다짐으로 의사 국가시험 공부에 매진하지만, 과도한 시험 스트레스로 남몰래 불안장애 약을 먹으며 버티고 있다. “누난 참 스트레스 없겠다. 할 말 다 하고 살아서”라는 공우재의 말과 “너는 참 열받을 일 없겠다. 이해심이 많아서”라고 맞받아치는 공주아의 대화는 현실 남매의 티키타카를 선보이며 극의 생동감을 더하고 있다.

#김승수·최대철, 덤앤더머 형제의 눈물겨운 사투

공정한(김승수 분)과 그의 든든한 조력자이자 동생인 공대한(최대철 분)은 이른바 ‘덤앤더머’ 형제로 활약하며 극의 활력을 책임지고 있다. 아내 한성미 몰래 상인회장 출마를 선언한 공정한과 “인기는 형이 짱이지”라며 사진까지 열정적으로 찍어주는 공대한의 찰떡 호흡은 유쾌한 웃음을 선사했다. 특히 늦은 밤 공정한의 선거 벽보에 직접 낙서를 한 뒤 이를 라이벌 양동익(김형묵 분)에게 뒤집어씌우려는 이들의 어설픈 첩보전은 극적 재미를 배가시켰다.

하지만 이들 형제의 부부 관계는 새로운 국면을 맞았다. 갈등과 화해를 넘나들며 애증의 부부 케미를 선보이는 공정한, 한성미 부부와 달리 결혼 5년 차에도 신혼 같은 금슬을 자랑하던 공대한에게는 어두운 그림자가 드리웠다. 아내 이희경(김보정 분)이 바람이 나 돈을 들고 도망가는 충격적인 사건이 발생한 것. 예기치 못한 비극을 맞이한 공대한의 서사가 앞으로 공씨 집안에 어떤 파장을 몰고 올지 궁금증을 자극하는 대목이다.

이처럼 ‘사랑을 처방해 드립니다’는 우리네 가족의 다채로운 면면을 섬세하게 그려내고 있다. 공씨 집안이 저마다의 위기를 어떻게 극복하며 끈끈함을 다질지 향후 전개에 귀추가 주목된다.

한편 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 7회는 오는 21일(토) 저녁 8시에 방송된다.

