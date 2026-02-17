5월 결혼 앞둔 최준희, 故 최진실 향한 그리움 드러내

사진 = 최준희 SNS 계정

인플루언서 최준희가 결혼을 앞두고 고(故) 배우 최진실을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

최준희는 17일 자신의 SNS에 “체중 관리 더 해야만 하는 저”라며 “이판사판 웨딩 다이어트 5월까지 레쓰고”라는 글과 함께 드레스를 착용한 사진을 공개했다.

또한 고(故) 최진실이 출연했던 영화 ‘마누라 죽이기’ 포스터를 공유하며 어머니를 향한 그리움을 드러냈다.

앞서 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 연인과 결혼식을 올릴 예정이다. 결혼 소식이 알려진 뒤 그는 SNS를 통해 “저 시집간다”며 직접 소식을 전했다.

최준희는 “우울하기만 했던 유년기를 지나며 언젠가 따뜻한 울타리를 만들고 싶다고 오랫동안 다짐해왔다”며 “이제는 누군가의 딸이 아닌 한 사람의 아내로서, 앞으로 만들어갈 저만의 새로운 가족과 함께 더 단단하고 따뜻한 삶을 살아가보려 한다”고 결혼을 앞둔 소감을 밝혔다.

한편, 최준희는 고(故) 최진실과 고(故) 조성민의 딸이다. 오빠 최환희는 래퍼로 활동 중이며, 최준희는 현재 인플루언서로 활동하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]