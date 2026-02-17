“제가 나설 길 아니었다”…이호선, ‘운명전쟁49’ 1회 만에 하차 왜?

사진 = 이호선 SNS 계정

심리상담가 겸 방송인 이호선 교수가 디즈니+ 오리지널 서바이벌 예능 ‘운명전쟁49’에서 1회 만에 하차한 이유를 직접 밝혔다.

이호선 교수는 16일 자신의 SNS에 ‘自愧之心(자괴지심·스스로 부끄럽게 여기는 마음)’이라는 사자성어를 언급하며 장문의 글을 게재했다. 그는 “누가 뭐래도 저는 평생 기독교인이다. 또 그보다는 짧지만 꽤 오래 상담했다”고 운을 뗐다.

이어 “하나님 시선을 늘 의식하고 저와 함께하는 모든 내담자를 위해 기도한다. 내담자들 중에는 불안 봇짐을 지고 점집과 종교기관 그리고 상담 현장을 오가는 분들도 많이 계신다”며 “그 때문에 상담과 무속의 차이도 잊지 않고 공부한다. 운명을 읽는 것인지 운명을 찍는 것인지, 상담과 무속은 어떤 차이가 있는지 연구하며 그 속에서 저의 정체성을 잃지 않기 위해 부단히 노력한다. 그 모든 순간에도 고통받는 분들이 있음을 기억합니다”라고 덧붙였다.

특히 그는 프로그램에서 1회 이후 모습을 드러내지 않은 이유에 대해 “최근 방영된 프로그램을 1회 만에 내려온 건, 막상 시작하고서야 제가 나설 길이 아닌 걸 알았기 때문”이라며 “보다 신중하게 나아갈 길 앞에 서야 함을 배웠다. 이 나이에도 부끄러운 방식으로나마 다시 배운다. 들어선 길에서 돌아서 정신을 바짝 차리고 살겠다”고 솔직한 심경을 전했다.

한편, 디즈니+의 오리지널 예능 ‘운명전쟁49’는 49인의 운명술사들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 서바이벌 프로그램이다.

이호선 교수는 현재 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 학과장으로 재직 중이다. 그는 JTBC ‘이혼 숙려 캠프’를 통해 대중에게 얼굴을 알렸으며, 현재 tvN STORY ‘이호선 상담소’에서 가족 간 소통 문제를 다루며 활약하고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

