'FNC 신인 밴드' AxMxP, 데뷔 후 첫 설 맞이 인사

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 설을 맞아 새해 인사를 전했다.

AxMxP는 17일 소속사 FNC엔터테인먼트를 통해 한복 차림의 사진과 새해 인사를 공개했다. 사진 속 멤버들은 화사한 한복 자태와 훈훈한 비주얼을 보여주며 시선을 사로잡았다.

먼저 하유준은 "올 한 해도 건강하고 행복한 일들만 가득하시길 바란다. 새해 복 많이 받으세요"라며 "올해는 AxMxP의 색깔을 더 확실하게 보여드리는 한 해로 만들고 싶고, 무대와 음악 모두 발전한 모습 보여드리겠다"라고 포부를 밝혔다. 김신은 "작년보다 더 행복한 한 해 보내시고, 추운 날씨에 아프지 않게 건강을 잘 챙겼으면 좋겠다"라고 따뜻한 인사를 건넸다.

이어 크루는 "올해도 AxMxP와 함께 행복한 순간들로 가득하시길 바란다. 디엑스(팬덤명)분들께 더 많은 행복을 전해드리기 위해 열심히 활동할테니 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 말했다. 주환은 "작년보다 한층 더 성장하고, 좋은 영향력을 주는 사람이 될 수 있도록 노력하겠다"라며 "붉은 말의 힘으로 다 같이 열심히 달려보자"라고 다부진 각오를 드러냈다.

AxMxP는 지난달 미니 1집 'Amplify My Way'(앰플리파이 마이 웨이)'를 발매하고 활발한 활동을 펼쳤다. 이번 신보는 초동 판매량 8만 장 이상을 돌파하며 자체 최고 기록을 썼고, 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트의 2026년 1월 5주 주간차트(집계 기간 1월 26일~2월 1일)에서 1위에 오르며 호성적을 거뒀다.

또한 더블 타이틀곡 ‘PASS’와 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’는 주간 뮤직비디오 차트(2월 6일~2월 12일)에서 각각 5위와 4위에 오르며 2주 연속 차트 상위권을 차지했고, 주간 인기곡 차트(2월 6일~2월 12일)에서는 51위, 50위를 기록했다. 특히 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’는 공식 활동이 종료된 후에도 일간 뮤직비디오 차트에서 정상을 차지하며 꾸준히 사랑을 받고 있다.

뿐만 아니라 AxMxP는 지난 11일 진행된 '제2회 디 어워즈'에서 '디 어워즈 디스커버리 올해의 발견'과 '디 어워즈 리마크' 부문을 수상하며 데뷔 첫 시상식에서 2관왕을 달성하는 영예를 안았다.

이렇듯 차세대 밴드 루키로 활약 중인 AxMxP는 오는 21일 ‘2026 JOY콘서트 - 보이스 오브 스프링(Voice of spring)’을 시작으로, 3월 7일 롤링홀 31주년 기념 공연 ‘DO IT MY WAY’, 오는 5월 30일 '뷰티풀 민트 라이프 2026'에 출격하며 열일 행보를 이어간다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

