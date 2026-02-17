[TV핫스팟] 엄지원, '똥개' 발탁 비하인드…감독 꿈속까지 찾아간 사연은?

배우 엄지원이 MBC ‘라디오스타’에서 데뷔 후 첫 연기대상을 받은 순간의 이야기를 전한다. 2025년 화제를 모은 주말드라마 ‘독수리 5형제를 부탁해!’로 2025 KBS 연기대상에서 대상을 거머쥔 그는, 수상 직전 공개된 故 이순재 추모 영상에서 감정이 터져버렸던 순간을 떠올리며 눈물을 멈출 수 없었던 그날의 후일담을 솔직하게 털어놓는다.

오는 18일 방송되는 MBC ‘라디오스타’(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 엄지원, 최대철, 김조한, 백진경(명예영국인)이 출연하는 ‘2026년 엄지 척! 이 설의 끝을 잡고~’ 특집으로 꾸며진다.

TV와 스크린을 오가며 꾸준히 필모그래피를 쌓아온 엄지원은 연기대상 수상으로 또 한 번 존재감을 입증했다. 이날 엄지원은 대상 수상 직전 공개된 故 이순재 추모 영상에 감정을 추스르지 못했던 이유를 전한다. 수상 소감을 따로 준비하지 못한 채 무대에 올랐던 당시의 상황과, 눈물을 멈출 수 없었던 순간의 심경을 담담히 털어놓는다.

그는 ‘독수리 5형제 시동생’으로 함께 호흡을 맞춘 최대철과의 촬영 비하인드를 공개한다. 우선 최대철은 엄지원의 특별(?)한 취미를 공개해 그를 당황케 한다. 특히 엄지원은 드라마에 함께 출연했던 ‘만물박사’ 김동완의 이야기를 듣고 겁 없이 혓바닥을 뚫게 된 사연을 밝히면서 피(?)를 본 얘기로 스튜디오를 술렁이게 한다. 엄지원의 예상치 못한 취미와 과감한 도전 정신에 MC들도 놀라움을 감추지 못한다.

이어 엄지원은 신인 시절 곽경택 감독 영화 ‘똥개’ 오디션을 본 뒤 곽경택 감독에게 직접 전화를 받았던 당시를 떠올린다. 그는 정우성이 주연으로 확정되어 있던 영화에 모든 배역을 오디션으로 뽑는다는 얘기를 듣고 이에 참가했고, 오디션 후 남다른 촉으로 합격을 예감했다고 말해 모두를 놀라게 하는가 하면, 곽경택 감독이 “지원 씨가 꿈에 나왔다”라며 직접 전화해 합격 소식을 전했다고 비하인드 스토리를 밝혀 시선을 집중시킨다.

엄지원은 첫 데뷔작인 MBC 아침드라마 ‘황금마차’의 주연으로 본격적인 존재감을 알렸던 시기의 이야기도 꺼내놓으며, ‘떡잎’부터 달랐던 배우 인생의 출발점을 되짚는다.

데뷔 후 첫 연기대상 수상 후일담부터 신인 시절 캐스팅 비하인드까지, 배우 엄지원의 진짜 이야기는 오는 18일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.

한편, ‘라디오스타’는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

