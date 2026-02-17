중국 구아이링, 슬로프스타일 이어 빅에어에서도 은메달

사진=AP/뉴시스

프리스타일 스키 스타 구아이링(중국)이 빅에어에서도 금메달 사냥에 실패했다.

구아이링은 17일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 프리스타일 스키 여자 빅에어 결선에서 179점을 기록했다. 금메달을 차지한 메건 올덤(캐나다·180.75점)에 이어 은메달을 목에 걸었다.

빅에어 올림픽 2연패 달성에 실패했다. 구아이링은 2022년 베이징 대회 당시 첫 선을 보인 여자 빅에어에서 초대 챔피언이 됐다. 2회 연속 시상대 가장 높은 곳을 노렸지만 닿지 않았다. 구아이링은 지난 9일 슬로프스타일에서도 은메달을 획득했다.

구아이링은 미국인 아버지와 중국인 어머니 사이에서 태어났다. 베이징 대회에 중국 국가대표로 나서 금메달 2개(빅에어, 하프파이프), 은메달 1개(슬로프스타일)를 따냈다. 단숨에 중국의 국민 스포츠 스타로 떠올랐다. SNS 팔로어가 200만 명이 넘는다. 명품 브랜드 모델로 얻는 수익만 하더라도 연간 수백억 원 이상인 것으로 알려졌다.

빅에어는 하나의 큰 점프대에서 도약해 점프와 회전, 착지, 비거리 등을 겨루는 종목이다. 이날 구아이링은 1차 시기 오른쪽으로 회전하며 더블콕 1440 기술을 선보여 90.00점을 받았다. 2차 시기에선 왼쪽 회전 더블콕 1220 기술을 시도했으나 61.25점을 얻는 데 그쳤다. 3차 시기에선 난도를 높여 89.00점을 얻었다. 최종 점수 179.00점이 됐다.

곳곳에 변수가 도사리고 있다. 이날 결선을 리비노의 기상 악화로 예정보다 1시간여 늦게 진행됐다. 마틸데 그레몽와 아누크 안드라스카(이상 스위스)는 훈련 중 각각 고관절, 손목 부상을 당해 출전하지 못했다. 그레몽은 이번 대회 슬로프스타일에서 금메달을 땄던 선수다.

끝이 아니다. 구아이링은 이번 대회 하프파이프에도 출전할 예정이다. 앞서 구아이링은 조직위원회에 실망감을 드러낸 바 있다. 슬로프스타일서 은메달을 딴 뒤 빅에어 결승에 올랐는데, 경기가 하프파이프 훈련 일정과 겹친 것. 국제스키연맹(FIS)은 “선수들이 최상으로 훈련할 수 있도록 모든 노력을 기울였다. 하지만 대회에서 봤듯, 여러 종목에 참가하는 선수들에게는 종종 일정이 충돌할 수 있다”고 해명했다.

