봅슬레이 2인승 김진수 팀, 1·2차 시기 12위… 석영진 팀은 19위

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 봅슬레이 남자 2인승 1·2차 시기 합계 1분51초69를 기록, 전체 26팀 중 12위에 오른 김진수-김형근. 사진=AP/뉴시스

한국 봅슬레이 남자 2인승의 ‘김진수 팀’이 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 첫 주행에서 중상위권에 머물렀다.

파일럿 김진수와 브레이크맨 김형근(이상 강원도청)으로 이뤄진 김진수 팀은 16일 이탈리아 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 대회 봅슬레이 남자 2인승 1·2차 시기 합계 1분51초69를 기록해 전체 26개 팀 중 12위에 올랐다.

1차 시기에서 55초53을 기록하며 5위에 올랐으나 2차 시기에서 56초16에 머무른 영향이다. 메달권인 3위 아담 아무어-알렉산더 살러(독일)와의 격차는 0.45초다.

파일럿 석영진(강원도청)-브레이크맨 채병도(가톨릭관동대)로 구성된 ‘석영진 팀’은 1, 2차 시기 합계 1분52초50으로 19위에 그쳤다.

1, 2위는 썰매 강국 독일이 이름을 올렸다. 요하네스 로흐너-게오르크 플라이슈하우어가 1분49초90으로 선두에 올랐다. 프란체스코 프리드리히-알렉산더 슐러는 1분50초70으로 2위다.

