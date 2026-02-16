아직 두 종목 남았다… 에이스 최민정, 다시 각오 다진다

최민정이 16일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나 경기장에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 순위 결정전에서 최민정이 역주하고 있다. 사진=뉴시스

아직 두 종목 남았다. 한국 여자 쇼트트랙 간판 최민정(성남시청)이 남은 레이스에서 총력을 다한다.

최민정은 16일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 준결승 2조에서 1분28초407로 5명 중 4위에 머물러 결승 진출에 실패했다. 파이널B로 밀린 최민정은 1분31초208로 3위가 돼 전체 8위로 1000m를 마무리했다. 이 종목에서 2022 베이징 대회 은메달을 목에 걸어 기대를 모았으나 아쉽게 끝냈다.

이번 대회 아직 메달이 없다. 혼성 계주 2000m와 여자 500m에서 모두 준결승에서 탈락했다.

이제 남은 종목은 최민정은 주 종목인 1500m와 3000m 계주. 방법은 딱 하나다. 최선을 다해 준비하는 것이다. 최민정은 이날 경기를 마친 뒤 “1000m 결과를 빨리 받아들이고, 다음 경기를 잘 준비하겠다”며“"준비한 것을 최대한 보여줄 수 있도록 하겠다”고 눈빛을 반짝였다.

쇼트트랙 김길리가 16일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 1000m에서 동메달을 차지한 뒤 최민정, 임종언과 인사를 나누고 있다. 사진=뉴시스

동메달을 따낸 후배 김길리(성남시청)에 대해서는 “한국 선수가 메달을 따서 너무 뿌듯하고 자랑스러웠다”며 “경기를 마치고 울더라. 빨리 달래주고 싶어서 안아줬다. 수고했다고 말해줬다”고 전했다.

