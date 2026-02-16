원호, 설맞이 한복 인사...기품 있는 비주얼로 '팬심 저격'

[사진 제공 = 하이라인엔터테인먼트]

가수 원호(WONHO)가 따뜻한 설 인사를 전했다.

소속사 하이라인엔터테인먼트는 16일 원호의 설맞이 한복 이미지를, 오후 1시 설 인사 영상을 연달아 공개했다.

공개된 이미지 속 원호는 차분한 색감의 한복을 단정하게 차려입은 모습으로 시선을 사로잡았다. 정갈하게 갓을 쓰고 은은한 미소를 짓는 원호의 모습은 단정하면서도 기품 있는 매력을 자아내며 글로벌 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

설맞이 영상에서 원호는 "위니(공식 팬덤명)들에게 복을 나눠드리러 왔다"라는 유쾌한 인사와 함께 등장했다. 이어 미리 준비한 복주머니에서 '무한한 체력과 건강', '어떤 일이든 헤쳐나갈 수 있는 용기', '위니랑 원호가 올해도 함께할 행복하고 소중한 시간' 세 가지 복을 꺼내는 센스를 뽐냈다.

"위니들한테 받은 기운으로 올해도 열심히 즐겁게 달려보도록 하겠다"라는 힘찬 각오도 전했다. 끝으로 원호는 "맛있는 것도 많이 드시고 새해 복 많이 받으세요"라고 외치며 밝은 웃음과 함께 양손을 흔들며 인사를 건넸다.

원호는 오는 23일 일본 사이타마 사야마 시티 센터 빅 홀, 3월 1일 서울 예스24 원더로크홀에서 월드 투어 '스테이 어웨이크(STAY AWAKE)'를 개최하고 팬들과 만난다.

