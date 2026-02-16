키스오브라이프, 걸크러시 벗고 단아한 ‘한복 여신’ 변신

<사진 : S2엔터테인먼트>

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 병오년 설날을 맞아 고혹적인 한복 자태를 공개했다.

16일 공개된 사진 속 키스오브라이프 멤버들은 무대 위 강렬한 카리스마를 잠시 내려놓고 전통 한복의 정갈한 미(美)를 완벽히 소화하며 시선을 사로잡았다. 특히 멤버들 특유의 산뜻하고 건강한 에너지가 단아한 매력과 어우러지며 대중에게 기분 좋은 설렘을 안겼다.

멤버들은 “지난 한 해 동안 보내주신 많은 사랑과 관심에 진심으로 감사드린다. 새해에도 더 좋은 음악과 무대를 보여드릴 수 있도록 노력하겠다. 설 연휴에는 바쁜 일상을 잠시 내려놓고 사랑하는 사람들과 맛있는 음식을 나누며 행복한 추억을 만드셨으면 좋겠다"고 다정한 인사를 건넸다.

키스오브라이프는 올해 그 어느 때보다 바쁜 행보를 예고하고 있다. 먼저 오는 3월 28일 서울 공연으로 아시아 팬미팅 투어 ‘DEJA VU’의 포문을 연다. 이번 투어는 한국을 비롯해 일본, 대만, 태국 등 아시아 4개국 방문을 확정 지었으며 멤버들은 다채로운 무대와 이벤트를 통해 국내외 팬들과 더욱 깊게 교감할 계획이다.

팬미팅의 열기는 새 앨범으로 이어진다. 4월 컴백을 공식화하고 앨범 발매를 위한 막바지 준비에 매진하고 있다.

S2엔터테인먼트 측은 “팬미팅 투어로 글로벌 팬들을 직접 만나는 동시에, 한층 성장한 음악적 역량을 담은 4월 신보로 팬들의 기대에 부응할 것”이라며 “키스오브라이프가 그려갈 활발한 활동에 많은 기대를 부탁드린다”고 전했다.

