OST 나오자 검색어 1위…송가인은 다르다

가수 송가인이 가창에 참여한 ‘사랑을 처방해 드립니다’ OST가 드라마를 통해 처음 공개되며 뜨거운 화제를 모으고 있다.

지난 14일과 15일 방송된 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 5회와 6회에서는 엔딩 장면과 함께 송가인이 부른 OST 일부가 최초로 삽입됐다.

드라마의 여운이 최고조에 이른 순간, 송가인의 깊고 호소력 짙은 목소리와 “사랑아 사랑아 지켜주고 싶은 내 사람아. 사람아 사람아 사람아 가까이 있어 줄 나의 사람아”라는 가사가 울려 퍼져 시청자들의 감성을 단번에 사로잡았다. 단 한 차례의 방송 공개만으로도 멜론 실시간 검색어 1위에 ‘송가인’이 오르며 높은 화제성을 입증했다.

송가인은 개인 SNS를 통해 이러한 팬들의 반응을 공유하며 감사의 마음을 전했다. OST 발매 전부터 검색어 1위를 기록한 송가인은 독보적인 음색과 여전한 대중적 파급력을 다시 한번 확인시켰다.

이번 OST는 SBS ‘괜찮아, 사랑이야’, ‘달의 연인 – 보보경심 려’, KBS2TV ‘태양의 후예’, tvN ‘호텔 델루나’ 등 다수의 히트 드라마 OST를 탄생시킨 손동운 프로듀서가 제작 총괄을 맡았다. 여기에 송가인의 깊은 감성이 더해져 드라마의 몰입도를 한층 끌어올릴 OST의 탄생이 기대된다.

송가인의 세 번째 드라마 OST 가창이다. 송가인은 앞서 tvN ‘사랑의 불시착’, 웹드라마 ‘잠만 자는 곳은 아닙니다’ OST에 참여해 극의 감정을 섬세하게 살려내는 보컬로 호평을 받아왔다.

한편, 송가인이 OST 라인업에 합류한 KBS 2TV 새 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’는 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며 결국 하나의 가족으로 거듭나는 과정을 그린 패밀리 드라마다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

