오종혁·하민우·DKZ·경윤 “붉은 말의 해, 바라는 일 모두 이뤄지길”

동요엔터테인먼트 소속 아티스트들이 2026년 새해 덕담을 건넸다.

동요엔터터엔먼트는 오늘(16일) 정오 오종혁, 하민우, DKZ(세현, 민규, 재찬, 주원, 기석), 경윤의 공식 SNS를 통해 설날 인사 영상을 게재했다.

먼저, 지난달 30일 개막한 뮤지컬 '은밀하게 위대하게 : THE LAST'에서 '원류환' 역으로 출연 중인 오종혁은 "2026년 붉은 말의 해가 밝았다. 무엇보다 건강하시고 바라는 일들이 모두 이루어지길 바란다. 작년 한 해 팬분들의 큰 사랑과 응원 덕분에 열심히 달려올 수 있었다. 더 좋은 모습으로 자주 인사드리겠다"라고 감사함을 전했다.

하민우는 최근 단독 팬콘서트를 비롯해 제국의아이들(ZE:A) 유닛 공연을 통해 팬들과 활발히 만나왔다. 하민우는 "설 연휴 동안 가족들과 맛있는 음식 많이 드시고 행복하고 따뜻한 시간 보내시길 바란다"라며 "팬 여러분들의 사랑 덕분에 올해도 유닛 공연으로 찾아뵙게 됐다. 작년과는 또 다른 재미를 안겨드릴 테니 많은 응원과 사랑 부탁드린다"라고 당부해 기대감을 높였다.

미니 3집 'TASTY' 발매를 비롯해 드라마, 뮤지컬 등에서 따로 또 같이 맹활약하고 있는 DKZ는 "지난 2025년 아리(팬덤명)들에게 감사한 순간이 많았다. 그 마음 잊지 않고 더 좋은 모습 많이 보여드리겠다. 설 연휴 동안 가족들과 행복한 시간 보내시고, 2026년에는 더 많은 추억을 쌓는 한 해가 되길 바란다"라고 애정 어린 인사를 전했다.

마지막으로 뮤지컬 등 다양한 영역에서 존재감을 넓혀가고 있는 경윤은 "붉은 말의 해가 열정과 에너지, 힘차게 나아가는 기운을 상징하는 만큼, 목표를 향해 힘차게 나아가는 한 해가 되길 바란다. 저 역시 묵묵히 힘차게 나아가겠다"라고 다짐했다.

