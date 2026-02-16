‘독점 중계’ JTBC, 이번엔 한일전 일장기 송출… “재발 방지·점검 약속”

AP/뉴시스

JTBC가 여자 컬링 한일전 도중 일장기 그래픽을 송출해 비판이 일었다.

JTBC는 15일(현지시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 한국과 일본의 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 컬링 라운드로빈 5차전을 생중계했다.

경기의 절반인 5엔드가 종료되고 중간광고가 송출되는 과정에서 사고가 발생했다. 화면 중앙에 광고와 무관한 일장기 그래픽이 10초 이상 송출된 것. 광고 종료 후 캐스터가 “광고 중 예기치 않은 그래픽이 나갔다. 양해 말씀 드린다”고 밝혔으나 추가 설명은 없었다.

한일전에서 도중 일장기가 나온 ‘역대급 사고’에 시청자의 불만이 터져나왔다. 더욱이 JTBC가 이번 동계 올림픽을 독점 중계하면서 채널이 한정되어 있었다는 점이 시청자들을 더욱 분노하게 했다.

이에 JTBC는 16일 공식 홈페이지에 사과문을 올려 “광고 종료 직후 중계방송에서 캐스터를 통해 사과의 말씀을 드렸으나, 제작진 과실로 시청자 여러분께 불편을 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과 드린다”며 “동일한 사고가 재발하지 않도록 점검과 관리에 더욱 철저를 기하겠다”고 고개숙였다.

JTBC는 이번 동계올림픽을 비롯해 2032년까지 열리는 동·하계 올림픽과 2025~2030년 월드컵 단독 중계권을 확보했다. 지상파와의 중계권 협상 불발로 JTBC의 독점 중계가 이어지고 있는 가운데 지난 13일 한국 설상 종목 최초로 금메달을 거머쥔 최가온 선수(스노보드 여자 하프파이프)의 경기를 본채널에서 생중계하지 않아 비판 받았고, 이번 일장기 송출 사고까지 겹치며 다시 난감한 상황에 놓였다.

