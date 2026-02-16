에이엠피, 첫 컴백에 ‘커리어 하이’…차세대 밴드로 우뚝

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 약 4주에 걸친 미니 1집 활동을 성공적으로 마무리했다.

AxMxP는 지난 15일 SBS ‘인기가요’를 끝으로 미니 1집 ‘Amplify My Way’(앰플리파이 마이 웨이)의 더블 타이틀곡 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’ 음악방송 활동을 마쳤다. AxMxP는 감성적인 멜로디가 점차 고조되는 곡의 분위기에 맞춰 유연한 완급 조절을 선보이며 몰입도 높은 무대를 꾸몄다.

앞서 첫 번째 타이틀곡 ‘PASS’(패스)로 강렬한 힙합 록 스타일의 무대를 선보였던 AxMxP는 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’로 180도 반전 매력을 선보이며 눈길을 끌었다. 특히 곡에 따라 스타일링부터 무대 매너, 표정까지 변화를 주며 팀의 다채로운 스펙트럼을 보여줌과 동시에 앞으로를 더욱 기대케 했다.

차트에서도 유의미한 성적을 거뒀다. 지난해 9월 데뷔 앨범이자 정규 1집 ‘AxMxP’로 역대 밴드 데뷔 앨범 초동 판매량 1위를 달성했던 AxMxP는 이번 앨범으로 전작의 기록을 뛰어넘으며 커리어 하이를 경신했다. 약 8만 6천 장 이상의 초동 판매량을 기록한 신보는 한터차트의 1월 5주 주간 음반차트(1월 26일~2월 1일)에서 1위에 올랐다.

또한 더블 타이틀곡 ‘PASS’와 ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’ 뮤직비디오는 공개 후 꾸준히 조회수 상승을 보이며 유튜브 뮤직 국내 일간 뮤직비디오 차트 최상위권에 진입, ‘그리고 며칠 후 (Thereafter)’는 해당 차트 1위에 오르는 성과를 거두기도 했다. 두 곡은 주간 뮤직비디오 차트(2월 6일~2월 12일)에서도 각각 5위와 4위에 오르며 2주 연속 차트 상위권에 자리했고, 주간 인기곡 차트(2월 6일~2월 12일)에서는 나란히 51위, 50위를 기록하는 등 롱런 인기의 신호탄을 쏘아 올렸다.

이러한 성장세와 더불어 AxMxP는 지난 11일 개최된 ‘제2회 디 어워즈’에서 ‘디 어워즈 디스커버리 올해의 발견’과 ‘디 어워즈 리마크’ 부문을 수상, 데뷔 후 첫 시상식에서 2관왕에 오르며 차세대 밴드 주자 존재감을 확고히 했다.

한편, 컴백 공식 활동을 마친 AxMxP는 오는 21일 ‘2026 JOY콘서트 - 보이스 오브 스프링(Voice of spring)’, 3월 7일 롤링홀 31주년 기념 공연 ‘DO IT MY WAY’에 이어 오는 5월 개최되는 ‘뷰티풀 민트 라이프 2026’(Beautiful Mint Life 2026)에도 합류한다.

