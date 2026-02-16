키키, ‘404(New Era)’로 날았다…“음악으로 소통하는 기쁨 배워”

그룹 키키(KiiiKiii)가 '404 (New Era)'로 눈부신 기록들을 달성했다.

키키는 지난 15일 방송된 SBS '인기가요'를 끝으로 미니 2집 '델룰루 팩(Delulu Pack)'의 타이틀곡 '404 (New Era)' 활동을 마무리했다.

이번 활동을 통해 키키는 한층 넓어진 음악적 스펙트럼을 입증하는 동시에 고유의 '젠지미'를 더욱 선명하게 각인시켰다. 데뷔 후 처음으로 멜론 TOP100 1위에 오르는 쾌거를 이뤘고, 국내 주요 음원 차트 정상은 물론 글로벌 차트에서도 눈에 띄는 성과를 거두며 연일 새로운 이정표를 세웠다. 여기에 음악방송 3관왕까지 더해 음원과 음악방송 성적 모두 자체 커리어 하이를 기록, 이들의 무한한 가능성과 잠재력을 확실히 증명해냈다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트를 통해 키키는 "티키(공식 팬클럽명)를 비롯해 많은 분들의 응원 덕분에 마지막까지 완벽한 '404 (New Era)' 활동을 마칠 수 있었다. 이번 앨범은 저희의 새해 소원이자 큰 도전이었던 만큼 간절한 마음으로 정말 열심히 준비했는데, 무엇보다 티키들이 너무 좋아해줘서 뿌듯했고, 많은 분들이 '404'의 매력과 저희의 노력을 알아주시는 것 같아 하루하루가 감사하고 벅찬 3주였다"고 소감을 전했다.

이어 "음악으로 소통하는 기쁨을 배울 수 있었던 활동이라 평생 잊지 못할 것 같다. 많은 관심과 응원 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드리고, 앞으로도 다음이 기대되고 궁금한 팀이 될 수 있도록 최선을 다할테니 계속 지켜봐주셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

키키는 지난달 29일부터 3주간 '404 (New Era)' 무대를 이어가며 더욱 탄탄해진 라이브 역량과 독보적인 보컬을 드러냈고, 다채로운 퍼포먼스로 무대 위 존재감을 보여줬다. 매주 새로운 스타일링으로 보는 재미를 더한 가운데, Y2K 패션과 2000년대 초반 CF, 과거 일명 '얼짱'들을 오마주한 무궁무진한 콘셉트는 대중의 향수를 자극하며 많은 공감과 호응을 불러일으켰다.

여기에 '404 (New Era)' 안무 영상과 멤버들이 직접 찍은 뮤직비디오가 신곡을 색다르게 즐길 수 있는 장을 마련하며 화제를 모았고, 다양한 아티스트들과 크리에이터들의 안무 커버 챌린지가 이어지거나 많은 이들의 SNS 게시물 배경 음악으로 쓰이는 등 현재까지도 꾸준한 사랑을 받고 있다.

무대 안팎으로 계속된 이들의 활약은 연일 놀라운 기록으로 이어졌다. '404 (New Era)'는 발매 16일 만에 멜론 TOP100 1위에 오르며 2026년 신곡 가운데 최초의 기록을 세웠고, 벅스 주간 차트(2월2일~2월8일) 1위와 한국 스포티파이 데일리차트(2월 13일 기준), 애플뮤직 인기곡·인기앨범 차트 모두 정상을 기록했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

