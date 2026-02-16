당뇨·하지정맥류·자궁근종 환자를 위한 명절 건강 관리 가이드

명절은 오랜만에 가족, 친지를 만나고 정성껏 만든 음식을 나누는 시기다. 그러나 장시간 이동, 과식, 생활패턴의 변화로 인해 기존 질환이 악화되는 경우도 적지 않다. 특히 자궁근종, 하지정맥류, 당뇨 환자는 명절 기간 건강 관리에 더욱 신경 쓸 필요가 있다.

◆장시간 이동 후 다리 통증, 하지정맥류 신호일 수도

명절 기간 차량 이동 시 한 자세로 오래 앉아 있음으로써 다리 부종이나 하지통증을 호소하는 경우가 많다. 특히 하지정맥류가 있는 경우 증상이 악화되기 쉽다. 다리가 무겁고 붓거나, 혈관이 튀어나오고 쥐가 자주 난다면 정맥 순환 이상 가능성을 고려해야 한다.

김건우 원장은 “운전하는 틈틈이 발목을 움직이고, 휴게소를 들러 걷기 등을 해주는 것이 권장된다”며 “운전은 두 사람 이상이 번갈아 하는 것도 한 방법”이라고 덧붙였다. 하지정맥류가 있다면 활동 시간 중 압박스타킹을 착용하는 것도 좋다.

◆당뇨 환자, 명절 음식 관리가 핵심

명절 음식은 대체적으로 기름지고 당분이 높아 떡, 전, 한과, 갈비, 과일 등은 혈당 상승을 유발하기 쉽다. 과식을 하면 혈당 조절이 어려워지고 피로감, 갈증, 합병증 위험이 증가할 수 있다.

특히 당뇨가 있다면 더욱 주의해야 한다. 식사는 평소보다 천천히 하고, 나물 등의 채소와 단백질을 먼저 섭취하는 것이 도움이 된다. 음주 역시 혈당 변동을 크게 만들 수 있어 주의가 필요하다. 혈당측정기 등을 통한 규칙적인 혈당 확인이 권장된다.

◆자궁근종 환자 명절과 생리 기간이 겹친다면

자궁근종은 위치에 따라 출혈량이 많아지거나 크기로 인해 복부팽만 증상 등을 일으키기 쉽다. 출혈량이 많으면 빈혈로도 이어진다. 평소보다 생리량 급증 및 어지럼증, 생리통 심화 등의 증상이 있다면 약을 먹고 쉬어야 한다.

민트병원 여성의학센터 김하정 원장(산부인과 전문의)은 “자궁근종 환자의 경우 장거리 이동, 명절 가사일 등으로 인해 골반혈류 정체로 하복부 불편감이 심해질 수 있어 틈틈이 스트레칭을 하고 복부를 압박하는 의복 피할 것”이라고 조언했다.

식이요법도 중요하다. 명절 기간 접하기 쉬운 기름지고 염분 많은 음식은 복부 팽만감과 부종을 악화시킬 수 있어 짠 음식 및 과식을 주의하고 채소·수분 섭취 늘리는 것도 추천된다.

명절은 휴식과 재충전의 시간이지만 건강 관리가 함께 이뤄질 때 더욱 안전하고 즐겁게 보낼 수 있다. 평소 기저질환이 있다면 생활패턴 변화에 특히 주의하고 증상을 악화시키는 행동을 피해야 한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

