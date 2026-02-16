베식타시 오현규, 이적 후 2경기 연속골…첫 도움도 작성, 최고 평점

사진=베식타시 SNS 캡처

튀르키예 프로축구 쉬페르리그 베식타시로 이적한 오현규의 상승세가 심상치 않다. 2경기 연속 골을 기록하며 맹활약하고 있다.

베식타시는 16일 튀르키예 이스탄불의 바샥셰히르 파티흐 테림 스타디움에서 열린 이스탄불 바샥셰히르와의 2025~2026시즌 쉬페르리그 22라운드 원정 경기에서 3-2 역전승을 거뒀다. 11승7무4패(승점 40)가 된 베식타시는 5위를 기록했다.

오현규의 발끝이 빛났다. 0-1로 뒤진 전반 43분이었다. 상대 수비가 자신의 진영에서 공을 컨트롤하다가 실수를 범했다. 이를 가로챈 오현규는 페널티박스 안에서 침착한 오른발 슈팅으로 득점에 성공했다. 이적 2경기 연속 골이다. 데뷔전이었던 지난 10일 알라얀스포르전(2-2 무)에서 오버헤드킥으로 마수걸이 득점을 신고했다.

후반 13분에는 역전골에 도움까지 기록했다. 오현규는 센터서클 근처에서 감각적인 힐 패스로 전방 쇄도하는 오르쿤 코쿠에게 공을 전달했다. 이를 받은 오르쿤 코쿠는 오른발로 상대 골망을 흔들면서 경기를 뒤집었다.

오현규의 상승세가 매섭다. 오현규는 지난 겨울 이적 시장을 통해 헹크(벨기에)를 떠나 베식타시 유니폼을 입었다. 경기 연속골을 기록하며 팀 승리에 큰 공을 세웠다. 첫 도움도 기록하면서 경기 최우수선수(MOM)가 됐다. 축구 통계 매체 '풋몹'은 평점 8.5를 부여했다. 양 팀 선수 중 승점 8을 넘은 건 오현규가 유일했다.

오현규는 후반 41분 헤키모을루와 교체되기 전까지 86분 동안 2개의 공격포인트뿐 아니라, 양 팀 최다인 8번의 경합, 2번의 기회 창출, 패스 성공률 82%(11회 시도 9회 성공), 수비 가담 2회 등 공수 다방면에서 짙은 존재감을 보였다.

