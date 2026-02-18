무릎 연골 손상, 외상 후 통증 반복된다면… “주사 치료 시기 체크”

Close-up Of Female Jogger Having Pain In Her Knee

무릎 연골 손상으로 인한 무릎 통증은 처음엔 “좀 쉬면 괜찮아지겠지” 하고 넘기기 쉽지만, 외상 이후 시작됐거나 붓기가 반복된다면 단순 근육통으로 보기 어렵다.

무릎 연골은 관절 표면을 덮고 있는 조직으로, 걸을 때 전달되는 충격을 완화하고 관절이 매끄럽게 움직이도록 돕는 쿠션 역할을 한다.

문제는 연골이 한 번 손상되면 스스로 회복이 쉽지 않다는 점이다. 표면이 거칠어지거나 패인 손상을 방치하면 범위가 넓어지고 결국 퇴행성 관절염으로 이어질 수 있다.

원인은 크게 외상성과 퇴행성으로 나뉜다. 넘어지거나 무릎을 부딪히는 사고, 스포츠 중 비틀림 같은 상황이 대표적인 외상 원인이고, 나이가 들며 자연스럽게 닳는 변화도 흔하다. 체중 증가로 무릎 하중이 커지는 경우에도 연골이 빨리 마모될 수 있다. 반월상연골이 손상돼 생긴 조각이 관절 안에서 연골을 긁어 손상을 키우는 경우도 있다.

초기에는 뚜렷한 통증이 없을 수 있다. 연골 자체에는 통증 신경이 거의 없어 애매한 불편감으로 지나가기도 한다. 그러나 손상이 진행되면 계단을 오르내리거나 쪼그려 앉을 때 통증이 나타나고, 오래 걷고 나면 붓고 뻣뻣해진다. 특정 각도에서 시큰거림이 반복되거나 통증과 함께 부종이 동반되기도 한다. 붓기가 잘 가라앉지 않거나 통증이 점점 잦아진다면 정확한 진단이 필요하다.

조일엽 서울바른세상병원 관절클리닉 원장에 따르면 진료실에서는 부종 정도와 압통 위치, 움직임 제한을 확인하고 X-ray로 뼈 정렬과 관절 간격, 관절염 진행 정도를 살핀다. 연골이나 반월상연골, 인대 손상 여부는 MRI로 보다 정확히 확인한다.

그는 “치료는 손상 정도에 따라 단계적으로 진행한다. 비교적 경미하고 보존적 치료로 호전 가능성이 높다면 약물치료, 운동치료, 물리치료를 우선한다. 목표는 통증 감소와 함께 무릎 주변 근육을 강화해 관절 부담을 줄이는 것”이라고 설명했다.

이어 “손상 부위가 작거나 진행이 멈춘 경우에는 무릎 주사 치료를 고려할 수 있다. 관절 내 윤활을 보완해 통증을 줄이고 움직임을 돕는 방법이다. 반면 손상이 심하거나 보존적 치료에도 호전이 없다면 수술적 치료가 필요하다”며 “관절경을 이용한 연골 성형술, 미세골절술, 연골 이식 및 줄기세포 치료 등 상태에 따라 선택한다”고 말했다.

무릎 주사 치료 후에는 무리한 활동을 피하고 계단이나 깊은 쪼그려 앉기 동작을 줄이는 것이 좋다. 통증이 줄었다고 운동량을 급격히 늘리면 재자극이 될 수 있다. 체중 관리는 기본이며, 바닥에 오래 앉는 습관이나 무릎을 꿇는 자세는 피하는 것이 도움이 된다.

운동은 완전히 쉬기보다 통증이 허용하는 범위에서 시행하는 것이 좋다. 걷기, 실내 자전거, 수영 같은 저충격 유산소 운동이 부담이 적다. 특히 허벅지 앞쪽 근육을 강화하면 관절 안정에 도움이 된다. 누워서 다리를 들어 올리는 동작이나 무릎 각도를 제한한 스쿼트부터 시작할 수 있다. 운동 후 통증이 심해지면 강도를 조절해야 한다.

조일엽 원장은 “무릎 연골 손상은 초기 통증이 뚜렷하지 않아 방치되기 쉽지만, 손상이 누적되면 관절염으로 이어질 수 있다”며 “외상 이후 통증이나 붓기가 반복된다면 조기에 진단을 받고 단계별 치료와 운동 계획을 세우는 것이 중요하다”고 강조했다.

