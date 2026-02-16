한일전 승리한 여자 컬링 ‘G5’…“일본과 라이벌전 항상 특별, 승리해 더 기쁘다”

사진=AP/뉴시스

“만족스럽다.”

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 여자 컬링 국가대표팀 경기도청(G5)은 15일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 일본과의 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 라운드로빈 5차전에서 7-5로 이겼다. 3-3으로 맞선 ‘기회의 8엔드’에서 무려 3점을 뽑아낸 것이 승리로 연결됐다.

대회 조직위원회 정보 사이트에 따르면 김민지는 "라이벌인 일본을 상대로 거둔 승리라 특히 더 기쁘다. 정말 행복하다. 오늘 경기력까지 좋아 매우 만족스럽다"며 “올림픽이든 세계선수권대회든 일본과의 라이벌전은 항상 특별하다. 그래서 이번 승리 자체가 우리에겐 큰 기쁨”이라고 말했다.

사진=AP/뉴시스

한국은 이날 승리로 3승2패를 기록하게 됐다. 준결승 진출 티켓을 향한 여정은 이어진다. 15일 일정까지 마친 현재 대표팀은 덴마크(3승2패)와 승패 동률로 공동 4위에 올랐다. 스위스는 1경기를 덜 치러 3승1패로 3위에 올랐다. 스웨덴이 5전승으로 1위, 미국은 4승1패로 2위다. 한국은 오는 17일 오전 3시5분 중국과 6차전을 치른다. 중국은 2승2패로 5위다.

김민지는 “팀워크는 우리 성공의 핵심”이라며 “그래서 항상 이 좋은 분위기를 유지하고 싶고, 앞으로도 계속 그렇게 해나갈 것”이라고 다짐했다.

이번 대회 컬링 여자부에선 10개 팀이 한 차례씩 맞붙는 라운드로빈 방식으로 경기를 치러 상위 4개 팀이 준결승에 올라 토너먼트로 메달 색깔을 가린다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]