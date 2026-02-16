‘뉴스룸’ 등장한 아이브…“‘블랙홀’은 새로운 도약”

컴백을 앞둔 그룹 아이브(IVE)가 뉴스에 등장했다.

지난 15일 아이브는 JTBC 뉴스룸에 출연해 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'와 관련된 이야기, 월드 투어 계획, 그리고 팀의 성장에 대해 진솔한 대화를 나눴다.

어릴 적 꿈이 아나운서였다는 장원영은 이날 "한 번도 와보지 못한 공간인데, 이렇게 이 자리에 서 있다는 게 감회가 새롭고 설렌다"고 소감을 전했다. 이어 지금까지 이뤄온 성과에 대해 레이는 "매년 열심히 활동하며 좋은 상을 받을 때마다 큰 동기부여가 됐다. 오랜만에 정규 앨범으로 돌아온 만큼 이번 활동을 통해서도 좋은 모습 보여드려서 의미 있는 성과를 이루고 싶다"고 전했다.

아이브는 지난달 개최된 '제40회 골든디스크어워즈(이하 '골든디스크')'에서 미니 3집 '아이브 엠파시(IVE EMPATHY)'로 음반 본상, 타이틀곡 '레블 하트(REBEL HEART)'로 디지털 음원 본상을 수상하며 3년 연속 음반·음원 본상을 동시에 수상하는 쾌거를 이룬 바 있다. 리즈는 "많은 상을 받을 수 있어 감사하다"며 "연차가 쌓일수록 큰 상을 받는 게 결코 쉬운 일이 아니라는 걸 느낀다. 무엇보다 팬분들 덕분에 이렇게 좋은 활동을 이어갈 수 있다는 걸 알기 때문에 다이브(공식 팬클럽명)에게 너무 고맙다"고 진심을 전했다.

그런가 하면, 안유진은 아이브의 색깔과 매력에 대한 질문에 "팀명 'IVE'는 'I HAVE'라는 의미로, 우리가 가진 모든 것을 보여주겠다는 뜻이다"라며 "하나의 색으로 정의되기보다 다양한 매력을 보여줄 수 있다는 점이 강점인 것 같다"고 설명했다. 이어 "이제 정규 2집이니까 아직 20% 밖에 안 보여드린 것 같다"고 재치 있게 답하며 자신감을 드러내기도 했다.

오는 23일 발매되는 정규 2집 '리바이브 플러스'에 대한 이야기도 오갔다. 선공개된 'BANG BANG(뱅뱅)' 작사에 참여한 장원영은 "이번 곡에도 역시 당당함과 '자기 확신'을 키워드로 잡았고, 대중분들이 더 많이 즐길 수 있도록 위트있게 가사를 구성해 봤다"고 비하인드를 밝혔다. 이어 초긍정적인 사고를 일컫는 '럭키비키', '원영적 사고'의 비결에 대한 질문에는 "삶의 주체가 '나'라는 것에서 비롯되는 것 같다. 결국에는 내 삶이고, 해결해야 하는 사람도 '나'라는 생각이 굳게 자리잡고 있어서 어떤 결정을 할 때 망설이지 않는 것 같다"고 전했다.

이어 또 다른 타이틀곡 ‘BLACKHOLE(블랙홀)’에 대해 가을은 "앨범의 중심이 되는 곡으로, 아이브의 '우리'라는 단어를 재정립하고 새로운 도약을 알리는 곡이다"라고 설명했고, 멤버들은 곡의 킬링파트와 '룩 앳 미' 포인트 안무를 최초로 선보이며 컴백에 대한 기대감을 끌어올렸다.

올해 두 번째 월드 투어를 앞둔 아이브는 글로벌 팬들과의 만남에 대한 설렘도 전했다. 이서는 "다양한 나라의 팬분들을 만날 생각에 설레고, 다양한 무대 보여드릴 수 있도록 준비하고 있다"며 기대감을 드러냈다. 이어 첫 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)'를 통해 성장한 부분에 대해 안유진은 "무대에서 팬분들과 소통하는 방식이 다양해졌고, 멤버들과 보내는 시간이 많다 보니 더욱더 가까워지는 걸 느꼈다"고 밝혔다.

끝으로, 듣고 싶은 수식어에 대해 이서는 '믿고 듣는 가수', 레이는 '한계 없는 가수'를 꼽으며 데뷔 때부터 보여준 다채로운 매력을 앞으로도 이어가겠다는 포부를 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]