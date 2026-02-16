에이티즈 ‘골든아워4’, 美 빌보드200 3위

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미국 빌보드200 3위에 올랐다.

15일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 차트 예고 기사에 따르면, 에이티즈는 지난 6일 발매한 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)'를 통해 미국 빌보드의 메인 차트인 '빌보드 200'에서 3위를 기록했다.

음반 판매량 19만 5000장, 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 SEA는 5000장을 기록하며 총 20만 장의 판매고를 올렸다. 앞서 해당 차트 1위를 차지했던 미니 11집으로 작성한 최고 기록인 17만 9000장의 음반 판매량을 뛰어넘는 수치다.

이로써 에이티즈는 미니 9집 '더 월드 에피소드 2 : 아웃로우(THE WORLD EP.2 : OUTLAW)'를 시작으로 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4'까지 6개 앨범을 연달아 '빌보드 200'의 '톱3'에 올렸ㄷ사. '톱10'에는 총 8개의 앨범을 올려놓게 됐다.

지난 15일 방송된 SBS '인기가요'에서는 미니 13집 타이틀곡 '아드레날린(Adrenaline)'으로 1위를 차지하며 음악방송 4관왕에 올랐다. 수상 후 에이티즈는 "상을 주기 위해 항상 노력해 주고 사랑해 주는 에이티니(공식 팬덤명)에게 제일 감사하다. 지금 이 순간이 정말 행복한데, 에이티즈의 이야기를 행복하게 꾸며줘서 고맙다. 새해 복 많이 받으시길 바란다"는 감격의 소감을 전했다.

또한 같은 날 개최된 '33주년 한터뮤직어워즈 2025(Hanteo Music Awards 2025)'에서는 대상인 올해의 아티스트상을 포함해 월드 스테이지, 아티스트 오브 더 이어까지 싹쓸이하며 대체불가한 '글로벌 아티스트' 위상을 입증했다. 에이티즈는 "너무 좋은 상 주셔서 감사하다. 에이티니가 있었기에 성장할 수 있었다. 에이티니와 함께라면 모든 걸 이룰 수 있다고 생각한다. 함께 이뤄가며 행복하면 좋겠다. 앞으로도 자랑스러운 아티스트가 되도록 노력하겠다"라고 감격을 전했다.

한편, 에이티즈는 22일 싱가포르, 3월 3일 멜버른, 6일 시드니, 14일 마닐라, 22일 쿠알라룸푸르, 28일 마카오, 4월 4일 방콕에서 월드 투어 '인 유어 판타지(IN YOUR FANTASY)'의 열기를 이어갈 예정이다.

