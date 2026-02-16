“내 꿈은 너였다” 남지현♥문상민, 서글픈 입맞춤 [TV핫스팟]

‘은애하는 도적님아’ 남지현과 문상민의 마음이 마침내 맞닿았다.

지난 15일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 ‘은애하는 도적님아’ 14회에서는 서로 함께 하는 미래를 꿈꿨던 홍은조(남지현)와 이열(문상민)이 대의를 앞두고 애틋한 입맞춤으로 인사를 나눠 뭉클함을 더했다. 이에 14회 시청률은 6.4%를, 의금부 병사들이 길동 수색을 시작하는 장면은 분당 최고 6.9%를 기록했다.(닐슨코리아 전국가구 기준)

임재이는 길동의 정체가 홍은조임을 알게 된 이후 마음에 품은 여인을 지키기 위해, 그리고 같은 처지에 있는 천인들을 위해 길동에 대한 수사를 모두 철회했다. 그러나 임사형(최원영)은 임재이가 조사한 길동의 문서를 빌미 삼아 도월대군 이열을 숙청할 기회를 노렸다.

반면 홍은조와 이열은 임사형 일가를 제거하고 왕 이규(하석진)의 폭정을 물리칠 명분을 찾아 움직이고 있었다. 이열은 임사형이 왕 이규를 중독시켰다는 증거를 찾기 위해 홍은조의 따뜻한 배웅을 받으며 의주로 향했다. 짧은 이별이지만 서로를 오래도록 눈에 담으며 안녕을 기원하는 홍은조와 이열의 모습이 애틋함을 안겼다.

하지만 이열이 떠난 후로 도성에는 피바람이 불기 시작했다. 왕 이규가 길동과 연관된 백성들을 모두 잡아들이라고 명령했기 때문. 홍은조가 도왔던 대사간의 노비들을 비롯해 길동을 언급한 백성들이라면 남녀노소 할 것 없이 추국장에 끌려갔고 도성에는 왕을 원망하는 백성들의 원성만이 맴돌았다. 그럼에도 홍은조가 길동임을 알고 있던 사람들은 침묵으로 홍은조를 지켰고 이규는 악에 받친 채 살육을 이어가 보는 이들을 충격에 빠뜨렸다.

이를 지켜보던 임재이는 백성들을 위해서라면 죽음을 자처할 홍은조를 대신해 길동의 이름으로 죽겠다고 결심했다. 또한 홍은조의 벗인 신해림(한소은)을 비롯해 길동에게 도움을 받았던 모두가 홍은조를 보호하겠다며 힘을 모았다. 자신을 지키는 사람들을 위해 홍은조는 백성들을 대변한 길동의 이름으로 저자에 나섰고 왕을 농락한 탐관오리 임사형을 체포했다.

같은 시각 이규는 환각과 환청에 시달리다 결국 길동을 사냥하겠다며 군사를 일으켰다. 도성에는 이규가 임사형의 계략에 빠져 중독됐다는 방이 붙은 가운데 홍은조도 포졸들을 피해 구질막으로 가던 도중 누군가의 손에 끌려가면서 위기감이 최고조로 치솟았다.

홍은조를 포목점 안으로 이끈 건 다름 아닌 의주로 향했던 이열이었다. 이열은 임사형이 왕 이규를 중독시켰다는 증거를 잡자마자 곧바로 도성으로 돌아왔던 터. 이열의 얼굴을 보자마자 불안감이 녹아내린 홍은조는 안도의 미소를 보였다.

안심하기도 잠시, 이규가 홍은조와 이열이 숨어든 포목점 앞에 당도하면서 숨 막히는 긴장감을 선사했다. 이대로 발각된다면 홍은조는 물론 길동을 보호했던 이열대군 역시 무사치 못할 터. 이에 홍은조는 새로운 세상을 꿈꾸는 이들의 구심점이 되어줄 이열을 보호하기 위해 홀로 이규의 군사를 마주하기로 마음먹었다.

인사를 건네는 홍은조를 애달프게 바라보던 이열은 그대로 홍은조를 끌어당겼고 두 사람은 입맞춤으로 서로의 마음을 확인했다. 어쩌면 마지막일지도 모르는 밤, “내 꿈은 내내 너였다”라며 서로를 꿈꿨던 홍은조와 이열이 위기를 이겨내고 함께하는 미래를 그릴 수 있을지 관심이 집중된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

