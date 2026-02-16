유승은, 두번째 메달 보인다… 日 코코모와의 대결 시선 집중

유승은이 지난 10일 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 완벽한 착지 후 기뻐하고 있다. AP/뉴시스

유승은이 지난 10일 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 완벽한 회전 기술 동작을 선보이고 있다. AP/뉴시스

유승은(성복고)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 두번째 메달이 보이기 시작했다. 특히 무라세 코코모(일본)의 대결에 시선이 집중되고 있다.

스노보드 빅에어 동메달리스트 유승은은 15일 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 대회 여자 슬로프스타일 예선에서 76.8점을 기록, 30명의 출전 선수 중 3위에 오르며 12명이 겨루는 결선에 진출했다. 유승은은 오는 17일 오후 9시 시작하는 여자 슬로프스타일 결선에서 메달에 도전한다.

빅에어는 경사진 슬로프를 내려와 하나의 대형 점프대에서 도약해 점프, 회전의 기술과 착지 그리고 비거리 등을 점수로 매겨 순위를 가른다. 이날 출전한 슬로프스타일은 설원 위에 장애물 등 다양하게 구성된 코스를 통과하며 기술을 채점해 순위를 정한다.

유승은은 빅에어가 주종목이긴 하지만, 슬로프스타일 종목에도 지속해서 출전해왔다. 2024년 월드컵 데뷔전 역시 슬로프스타일이 먼저다. 9월 뉴질랜드 월드컵에서 슬로프스타일에 출전했고, 이어 10월 스위스월드컵에서 빅에어에 처음 출전했다.

이날 예선은 애초 16일 열릴 예정이었으나 리비뇨의 기상 악화로 하루 앞당겨 개최됐다. 대회 변수에도 유승은은 빅에어의 기세를 이어갔다. 예선 1차 시기에서 24번째로 나선 유승은은 초반 레일 구간을 무난하게 통과했고, 점프대 구간에서는 1080도 회전 등 넘어지는 실수 없이 착지에 성공하며 76.80점을 받았다. 2차 시기는 초반에 스탠스를 바꾸는 실수를 범하며 전략을 급하게 수정, 무난한 기술로 안전하게 코스를 내려와 18.6점을 기록했다.

슬로프스타일은 1, 2차기 점수 중 최고점을 최종 점수로 반영한다. 이에 1차 시기 점수인 76.80점이 예선 점수로 반영돼 3위에 올랐다.

예선 1위는 빅에어 은메달리스트인 뉴질랜드의 조이 사도스키 시넛(88.08점)이, 2위는 빅에어 금메달을 딴 일본의 무라세 코코모(84.93점)다.

3파전이 예상된다. 특히 무라세 코코모는 유승은이 월드컵 슬로프스타일 데뷔전이었던 2024 뉴질랜드 대회에서 우승을 차지한 바 있다. 조이 사도스키 시넛은 8위에 올랐다. 유승은은 당시 26위에 머물렀다. 하지만 2년 사이, 유승은은 이들과 우승 경쟁을 할 만큼 급성장했다. 결선 무대가 기대되는 이유다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

