크로스컨트리 싹쓸이 클레보, 대회 4관왕이자 통산 9번째 金… 역대 최다 金 신기록

요한네스 회스플로트 클레보가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 크로스컨트리 스키 종목에서 무려 4개의 금메달을 목에 걸었다. 클레보가 금메달을 보이고 있다. AP/뉴시스

요한네스 회스플로트 클레보가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 크로스컨트리 스키에서 역주하고 있다. AP/뉴시스

무려 4관왕, 그리고 개인 통산 9개의 금메달이라는 동계 올림픽 대기록이 세워졌다. 노르웨이 크로스컨트리 스키의 ‘살아있는 전설’ 요한네스 회스플로트 클레보(29)가 엄청난 업적을 남겼다.

클레보는 노르웨이 크로스컨트리 대표팀 동료 에밀 이베르센, 마르틴 뢰브스트룀 뉘엥에트, 에이나르 헤데가르트와 함께 15일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 크로스컨트리 스키 남자 4×7.5㎞ 계주에 나서 1시간4분24초5를 기록으로 정상에 올랐다.

앞서 10㎞＋10㎞ 스키애슬론, 스프린트 클래식, 10㎞ 인터벌 스타트 프리에 이어 4×7.5㎞ 계주에서 모두 금메달을 획득한 클레보는 대회 4관왕에 올랐다.

동계 올림픽 역대 개인 최다 금메달 신기록이다. 클레보는 2018년 평창 대회에서 금메달 3개, 2022년 베이징 대회에서 금메달 2개를 획득한 바 있다. 앞서 이 부문 1위에 올라있는 바이애슬론 올레 에이나르 비에른달렌, 크로스컨트리 스키 비에른 델리, 마르트 비에른옌(이상 노르웨이·금메달 8개)을 넘고 동계올림픽 역대 최다 금메달리스트로 발돋움했다.

금메달 8개를 획득한 3명의 선수는 이미 은퇴했고, 클레보의 경우 아직 29세라는 점에서 최다 금메달 기록은 더 늘어날 가능성이 있다. 여자부의 비에른옌의 경우 38세의 나이에 2018 평창 대회에 출전해 2개의 금메달을 획득한 바 있다.

AP통신은 “이날 마지막 주자로 나선 클레보는 완벽하면서도 여유로운 레이스를 펼쳤다. 결승선 직전에선 속도를 늦춰 팬들에게 손을 흔들기도 했다”고 전했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

