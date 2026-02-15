‘판사 이한영’ 원진아 “지성·박희순 등 선배들에 많이 것 배워”

배우 지성, 박희순, 원진아가 대장정을 함께해 온 ‘판사 이한영’ 시청자들에게 감사 인사를 전했다.

판사 이한영은 지난 14일 최종회를 끝으로 막을 내렸다. 마지막 회에서는 이한영(지성 분)이 부패 권력의 실세 강신진(박희순 분)에게 사형을 선고하며 치열한 복수의 마침표를 찍었다. 하지만 새로운 악의 등장을 암시하는 엔딩으로 여운을 남긴 가운데 극의 주역 지성, 박희순, 원진아가 드라마를 떠나보내는 종영 소감을 전했다.

지성은 회귀 전과 후 180도 달라진 이한영 캐릭터를 완벽히 소화하며 역시 갓지성이라는 찬사를 휩쓸었다. 뛰어난 연기로 유일무이한 판사 캐릭터를 구현해 낸 지성은 “그동안 판사 이한영을 사랑해 주셔서 진심으로 감사드린다”고 말했다. 그는 “극 속에서 이한영은 거센 모함과 갈등 속에서도 끝까지 정의를 향해 달려갔다. 그 여정이 여러분의 마음 한켠에 오래 남기를 바란다”면서 “정의를 향해 활기차게 걸어갔던 이한영, 그리고 그 여정을 함께 만든 모든 분들을 오래 기억해 주시고 사랑해 주시길 바란다”고 전했다. 이어 “이 드라마가 여러분의 금요일과 토요일을 찾아갈 수 있었던 것은 한 배우의 힘이 아니라, 묵묵히 땀을 흘린 수많은 제작진과 스태프들의 헌신 덕분이었다”면서 “촬영 내내 따뜻하고 아름다운 마음을 지닌 분들과 함께할 수 있어 저 역시 행복했다”고 공을 돌렸다.

극 중 최고의 빌런 강신진을 연기한 박희순은 묵직한 존재감으로 극의 긴장감을 견인했다. 그는 “마지막까지 함께해 주신 시청자 여러분께 진심으로 감사드린다”면서 “MBC에서의 첫 작품을 좋은 반응 속에 마무리할 수 있어 더욱 뜻깊게 느껴진다”고 소감을 전했다. 이어 “본의 아니게 역대급 악역으로 인사드리게 되어 마음이 무거웠지만, 그만큼 캐릭터에 공감해 주신 덕분이라 생각하며 감사한 마음도 크다”면서 “다음에는 또 다른 모습, 역대급 선역으로 인사드릴 수 있기를 기대해 보겠다”고 유쾌한 인사를 전했다.

회귀한 이한영의 편에서 눈부신 활약을 펼쳤던 김진아 역의 원진아는 “많은 분들이 저희 드라마를 사랑해 주셔서 너무 감사한 마음”이라며 감동 어린 소감을 전했다. 원진아는 “개인적으로는 촬영을 하면서 선배들에게 많은 것을 배우고 스스로의 아쉬운 부분도 많이 깨닫는 작품이었다. 좋은 선배님들 훌륭한 제작진들의 가르침을 받으며 좀 더 나은 사람이 되어야겠다는 생각을 많이 했던 것 같다”면서 “처음부터 끝까지 함께 분노해 주시고 함께 응원해 주셔서 너무 감사하다. 앞으로 더 나은 모습, 좋은 모습 많이 보여 드리도록 하겠다”고 소회를 밝혔다.

이와 함께 극의 개성을 더한 태원석(석정호 역), 백진희(송나연 역), 오세영(유세희 역), 황희(박철우 역)도 밝은 미소와 함께 판사 이한영과 작별하며 유종의 미를 거뒀다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

